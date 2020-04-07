Британского премьера Бориса Джонсона перевели в реанимацию, его заменил глава МИД Доминик Рааб

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон был переведен в понедельник вечером, 6 апреля, в отделение реанимации и интенсивной терапии из-за ухудшения состояния здоровья. Его обязанности будет частично выполнять глава МИД Доминик Рааб.

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Как сообщает «Би-би-си», Джонсон находится в сознании и не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он был госпитализирован в больницу Сент-Томас в воскресенье вечером с повышенной температурой. На Даунинг-стрит объяснили госпитализацию предосторожностью.

За несколько часов до перевода Джонсона в реанимацию в его твиттере появилось сообщение, что он бодр духом и находится на связи со своей командой.

О том, что у британского премьер-министра диагностирован коронавирус, стало известно 27 марта. Об этом сообщил сам Джонсон. Первые десять дней болезни он провел на самоизоляции в своем офисе на Даунинг-стрит.

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