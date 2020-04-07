Перейти к основному контенту
#Коронавирус
# Не пропустите
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

В Германии столетняя старушка сбежала из карантина к дочери на день рождения

Опубликовано: Отредактировано:

Клоун Таня Селмер выступает для пожилых людей в доме престарелых в Йютербоге, к югу от Берлина, Германия, 7 апреля 2020 года.
Клоун Таня Селмер выступает для пожилых людей в доме престарелых в Йютербоге, к югу от Берлина, Германия, 7 апреля 2020 года. REUTERS - FABRIZIO BENSCH
RFI

Пожилая жительница города Брауншвейг на севере Германии сбежала из дома престарелых, несмотря на карантин, чтобы поздравить собственную дочь с днем рождения. Об этом во вторник, 7 апреля, пишет немецкое издание Bild.

Реклама

Женщина, возраст которой 101 год, тайно покинула дом престарелых через пожарный выход. На улице ее заметила полиция. Однако пожилая дама заявила, что не живет в доме престарелых и дала домашний адрес своей дочери.

Полиция доставила старушку по указанному адресу, но дочь женщины призналась полицейским, что ее мать уже две недели живет в доме престарелых. Пожилая дама смогла увидеть дочь, по которой «очень сильно соскучилась», из окна полицейской машины, после чего ее вернули в пансионат.

От 300 до 500 тысяч пожилых жителей Германии нуждаются в уходе на дому. После начала эпидемии социальные службы были вынуждены  сократить свою помощь, что заставило многих стариков переехать в дома престарелых.

В Германии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по данным на 7 апреля, достигло 103 375 человек, из них 1810 человек скончались.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.