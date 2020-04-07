В Германии столетняя старушка сбежала из карантина к дочери на день рождения
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Пожилая жительница города Брауншвейг на севере Германии сбежала из дома престарелых, несмотря на карантин, чтобы поздравить собственную дочь с днем рождения. Об этом во вторник, 7 апреля, пишет немецкое издание Bild.
Женщина, возраст которой 101 год, тайно покинула дом престарелых через пожарный выход. На улице ее заметила полиция. Однако пожилая дама заявила, что не живет в доме престарелых и дала домашний адрес своей дочери.
Полиция доставила старушку по указанному адресу, но дочь женщины призналась полицейским, что ее мать уже две недели живет в доме престарелых. Пожилая дама смогла увидеть дочь, по которой «очень сильно соскучилась», из окна полицейской машины, после чего ее вернули в пансионат.
От 300 до 500 тысяч пожилых жителей Германии нуждаются в уходе на дому. После начала эпидемии социальные службы были вынуждены сократить свою помощь, что заставило многих стариков переехать в дома престарелых.
В Германии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по данным на 7 апреля, достигло 103 375 человек, из них 1810 человек скончались.
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