В Германии столетняя старушка сбежала из карантина к дочери на день рождения

Клоун Таня Селмер выступает для пожилых людей в доме престарелых в Йютербоге, к югу от Берлина, Германия, 7 апреля 2020 года.

Пожилая жительница города Брауншвейг на севере Германии сбежала из дома престарелых, несмотря на карантин, чтобы поздравить собственную дочь с днем рождения. Об этом во вторник, 7 апреля, пишет немецкое издание Bild.

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Женщина, возраст которой 101 год, тайно покинула дом престарелых через пожарный выход. На улице ее заметила полиция. Однако пожилая дама заявила, что не живет в доме престарелых и дала домашний адрес своей дочери.

Полиция доставила старушку по указанному адресу, но дочь женщины призналась полицейским, что ее мать уже две недели живет в доме престарелых. Пожилая дама смогла увидеть дочь, по которой «очень сильно соскучилась», из окна полицейской машины, после чего ее вернули в пансионат.

От 300 до 500 тысяч пожилых жителей Германии нуждаются в уходе на дому. После начала эпидемии социальные службы были вынуждены сократить свою помощь, что заставило многих стариков переехать в дома престарелых.

В Германии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по данным на 7 апреля, достигло 103 375 человек, из них 1810 человек скончались.

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