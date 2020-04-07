Коронавирус: более 10 тысяч погибших во Франции, рекорд смертности в Великобритании

Во Франции жертвами COVID-19 стали 10 328 человек. Как заявил во вторник, 7 апреля, начальник Главного управления здравоохранения французского Минздрава Жером Саломон в ходе ежедневной пресс-конференции, за последние сутки в стране умерли 1409 человек.

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За минувшие в сутки во французских больницах от последствий коронавирусной инфекции скончались 607 человек. Это самая высокая суточная смертность от коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось о 605 погибших.

Еще 802 человека скончались во французских домах престарелых. Такой высокий показатель объясняется, по словам Жерома Саломона, тем, что из-за выходных произошла задержка сбора данных.

На сегодняшний день в больницах страны находятся 30 тысяч человек, из них 7131 — в реанимации. За последние сутки в больницы поступили еще 305 пациентов.

В Италии от последствий коронавирусной инфекции за последний день умерли еще 604 человека. Таким образом количество погибших в стране превысило 17 тысяч человек. При этом четвертые сутки подряд продолжает снижаться количество больных с COVID-19 в реанимации. По данным на 7 апреля, их 3792 — это на 104 меньше, чем в понедельник.

«Нужно быть осторожными с оптическими иллюзиями и опасными миражами — нам еще далеко до выхода из кризиса», — заявил во вторник комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури. По его словам, пока нет места «бессмысленному оптимизму», несмотря на то, что «после долгих жертвенных недель» новые данные стали «глотком воздуха».

В Испании впервые за пять дней показатель смертности снова пошел вверх. За минувшие сутки в стране от COVID-19 умерли 743 человека. Накануне сообщалось о 637 погибших. Таким образом общее число смертельных случаев достигло 13 798. Количество диагностированных случаев коронавирусной инфекции в стране составило 140 510 человек.

В Великобритании за последние сутки зарегистрировано 786 смертей от последствий коронавируса — это самый высокий показатель с начала распространения эпидемии в стране. Всего в Соединенном Королевстве от COVID-19 умерли 6159 пациентов. Коронавирус обнаружен у 55 242 человек. Глава правительства Борис Джонсон провел минувшую ночь в отделении реанимации. Сейчас состояние премьера «стабильно», заявил временно заменяющий его на посту главы правительства министр иностранных дел Доминик Рааб. Джонсону дают кислород, но он не подключен к аппарату ИВЛ.

В американском штате Нью-Йорк за сутки умер 731 человек, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. Это также самый высокий показатель, зарегистрированный в Нью-Йорке с начала эпидемии. Всего в штате, который сегодня является эпицентром пандемии в США, от COVID-19 умерли 5489 человек. Общее количество погибших в стране достигло 10 783.

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