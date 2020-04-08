За сутки в Испании от COVID-19 умерли 757 человек

В Испании 757 человек скончались за 24 часа от последствий заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 14 555 человек. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на министерство здравоохранения Испании.

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По количеству инфицированных Испания, в которой подтверждено 146 690 заражений, обошла Италию, где заразилось 135 586 человек. Le Figaro отмечает, что рост печальной статистики в Испании объясняется тем, что тесты на коронавирус стали проводиться чаще.

Тем не менее, по словам Хосе Риверы, главврача больницы Severo Ochoa de Leganes в пригороде Мадрида, он и его коллеги из других больниц констатируют уменьшение потока пациентов с осложнениями, вызванными COVID-19. «Сейчас у нас в отделении скорой помощи 47 пациентов, что значительно меньше 80 или 90, которых мы принимали в худшие дни», — заявил Ривера, слова которого приводит AFP. Также сообщается, что треть заразившихся поправились и покинули больницы.

Европа наиболее сильно пострадала от эпидемии. По официальным данным на среду, 8 апреля, в Старом свете зафиксированы более 750 000 случаев инфицирования и более 58 000 смертей. В Европе наибольшее количество заражений выявлено в Испании, Италии, Франции и Германии — в этих странах более 100 000 случаев. Всего в мире, по данным AFP, от последствий заражения COVID-19 скончались 82 726 человек, выявлен 1 438 291 случай заражения.

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