Италия закрыла порты для мигрантов из-за эпидемии COVID-19

Италия приняла решение закрыть свои порты для кораблей с мигрантами: в контексте эпидемии коронавируса власти более не могут гарантировать безопасность и здоровье людей, прибывающих на территорию страны.Об этом в среду, 8 апреля, заявили в итальянском министерстве транспорта.

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Напомним, во вторник, 7 апреля, гуманитарное судно Alan Kurdi, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea Eye, попросило разрешения на заход в итальянский порт. На судне, по данным агентства France-Presse, находятся 150 мигрантов, спасенных у побережья Ливии. Тогда же, 7 апреля, итальянские власти приняли решение закрыть порты из-за угрозы здоровью пассажиров гуманитарных судов.

«В том, что касается просьбы о заходе в порт, поданной кораблем Alan Kurdi, министерство транспорта подтверждает невозможность гарантировать безопасное прибытие в итальянские порты кораблей под иностранными флагами. В настоящий момент, в связи с эпидемией COVID-19, порты не отвечают необходимым санитарным требованиям», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства транспорта Италии.

Как передает AFP, в Sea Eye подтвердили, что власти Италии и Мальты направили в министерство иностранных дел Германии ноту, в которой уведомили о невозможности принимать корабли с мигрантами в нынешней санитарной обстановке. Они призвали немецких коллег оказать судну помощь «своими силами, руководствуясь понятиями солидарности и братства, из которых страна всегда исходила при решении подобных вопросов». Фрагмент ноты цитирует Le Figaro.

Напомним, в Италии выявлено более 135 000 случаев инфицирования COVID-19. От последствий заражения скончались более 17 000 человек.

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