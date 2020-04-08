«Коронабонд» их разделил: министры финансов ЕС не договорились об общем ответе на санитарный кризис

Министры финансов стран ЕС не смогли прийти к соглашению об экономических мерах, которые следует принять для сглаживания последствий эпидемии коронавируса. Об этом в своем твиттере сообщил председатель Еврогруппы, министр финансов Португалии Мариу Сентену в среду, 8 апреля. На совещании обсуждался пакет мер на общую сумму более 500 млрд евро.

Реклама Читать далее

Переговоры в формате телеконференции длились 16 часов, однако за это время министрам не удалось согласовать общий план действий для восстановления европейской экономики после пандемии. Страны северной и южной Европы продемонстрировали различные точки зрения по этому вопросу.

Мариу Сентену напомнил, что приоритетами после эпидемии COVID-19 станут обеспечение безопасности в Европе, снижение рисков повтора санитарного кризиса и перезапуск европейской экономики.

Изначально предлагалось запустить программу экстренной помощи в размере до 240 миллиардов евро для поддержки наиболее пострадавших от эпидемии государств. Речь идет о европейских гарантиях по займам для государств и предприятий в рамках Европейского механизма стабильности (MES), созданного в 2002 году для спасения Греции.

200 млрд евро предлагается выделить по линии Европейского инвестиционного банка на поддержку частного бизнеса и компаний. В пакет предлагаемых мер входит также 100 млрд евро, предназначенных для финансирования схем по защите рабочих мест и компенсации государственных расходов на выплату пособий по «частичной безработице».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла эти предложения «новым планом Маршалла».

Однако Италия, Испания, Франция, Греция и ряд других стран преимущественно юга Европы выступили за солидарное распределение долгов и выпуск так называемых «коронабондов» — единого инструмента для проведения займов на финансовых рынках. На данный момент подобного общеевропейского инструмента нет, и менее стабильные с экономической точки зрения страны занимают средства под более высокий процент по сравнению с более устойчивыми экономиками ЕС.

Это предложение не нашло активной поддержки у министров стран северной Европы. Нидерланды, Германия, Швеция и Австрия выступили против создания общего долгового инструмента, объясняя это тем, что задолженности некоторых стран не в полной мере связаны с санитарным кризисом, а отношение к выплате долга может быть не вполне добросовестным.

Министр финансом Франции Брюно Ле Мэр попытался добиться компромисса, предложив ограничить действие «коронабондов» сферой здравоохранения, а также отраслями, наиболее сильно пострадавшими от COVID-19. Пока прийти к соглашению не удалось. Ожидается, что переговоры продолжатся в четверг, 9 апреля.

Если министрам финансов удастся договориться, соглашение будет передано для одобрения главам государств и правительств стран ЕС. Первые лица европейских стран проводили аналогичное совещание 26 марта и также не сумели выработать единой стратегии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться