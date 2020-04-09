Премьер Испании заявил, что страна достигла пика эпидемии

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна достигла пика эпидемии коронавируса. Об этом Санчес заявил, выступая в четверг, 9 апреля, в парламенте. Он также попросил депутатов продлить чрезвычайное положение до 26 апреля.

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«Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация. Эта война против вируса завершится абсолютной победой, — пообещал Санчес. Испанский премьер предупредил, что через две недели карантин отменить не удастся, и рассказал, что смягчение карантинных мер и возвращение к нормальной жизни будет постепенным.

Глава испанского правительства призвал все политические силы объединиться и заключить «большой пакт экономического и социального восстановления Испании», сравнив его с «пактом Монклоа», подписанным в 1977 году после смерти диктатора Франсиско Франко.

Испания занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Жертвами Covid-19, по данным на 9 апреля, стали 15 238 человек. Только за последние сутки в стране скончались 683 человека.

Однако оппозиция в Испании считает официальные цифры смертности заниженными. Власти столичного региона предупреждают, что смертность в домах престарелых может оказаться в пять раз выше официальных трех тысяч человек.

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