Евросоюз согласовал антикризисный план на 500 миллиардов евро

Экстренные меры на полтриллиона евро для смягчения экономических последствий эпидемии коронавируса согласованы поздно вечером в четверг, 9 апреля, по итогам совещания министров финансов стран Евросоюза. ЕС удалось наконец достичь согласия по общему антикризисному плану после провала первого раунда переговоров сутками ранее. Министры утвердили общий механизм кредитования пострадавших государств, пакет помощи бизнесу и меры поддержки рынка труда. Спорный вопрос о «коронабондах» оставлен на потом.

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В согласованный антикризисный план входит программа Европейского инвестиционного банка по поддержке бизнеса, прежде всего малого и среднего, объемом 200 млрд евро. Еще 100 млрд отводится на меры по защите рынка труда и сохранению рабочих мест.

Согласована и программа поддержки наиболее уязвимых государств объемом до 240 млрд евро. Эта программа стала камнем преткновения на переговорах. Для кредитования государств будет задействован Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), созданный странами еврозоны по итогам европейского долгового кризиса. ЕСМ кредитует государства в объеме до 2% их ВВП при условии проведения ими жесткой бюджетной политики и экономических реформ.

В долг без драконовских условий

Задействовать Европейский стабилизационный механизм в нынешнем кризисе мешала позиция Нидерландов, поддержанная Австрией, Швецией и Данией, сообщили France-Presse информированные источники. Эти страны настаивали на строгом выполнении правил ЕСМ: кредиты в обмен на реформы. Позицию Нидерландов в администрации президента Франции назвали «контрпродуктивной» и «малопонятной», напоминает AFP.

Достигнутое согласие приветствовал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, отметив: «500 миллиардов евро имеются в распоряжении уже сейчас. Фонд для перезапуска экономики — на подходе».

«Коронабонды» откладываются

Страны юга Европы, в том числе наиболее пострадавшие от эпидемии Италия и Испания, но также Франция, Греция, Ирландия и Люксембург настаивают на создании солидарного фонда для перезапуска экономики после кризиса. Средства в этот фонд предлагается собрать путем выпуска европейских долговых облигаций (эти евробонды условно названы «коронабонды»). Против подобного совместного долга выступают страны-сторонницы жесткой бюджетной дисциплины, в том числе Германия и Нидерланды, Австрия и Финляндия.

Французский министр Брюно Ле Мэр выступает с компромиссной идеей: использовать «коронабонды» только для финансирования жизненно важных для государства и общества сфер, прежде всего здравоохранения.

Вопрос о совместном европейском долге для перезапуска экономики пока отложен до определения «юридических и практических» параметров будущего «фонда восстановления» европейской экономики, договорились министры финансов ЕС.

Реакции министров

Председатель совещания, глава Еврогруппы (зона евро) и министр финансов Португалии Мариу Сентену заявил, что принятые решения стали ответом на «требование граждан к Европе, чтобы она обеспечила им защиту».

Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал согласование антикризисного пакета мер «великим днем европейской солидарности».

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