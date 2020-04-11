ВОЗ — Беларуси: Время готовиться к худшему

За несколько дней работы миссии ВОЗ в Беларуси замечено «удвоение случаев COVID-19», страна входит «в новую фазу эволюции вспышки инфекции». Эксперты миссии рекомендуют «дополнительные меры всеобщего физического дистанцирования».

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В последние дни Беларусь, отказавшаяся от карантина, демонстрирует наиболее высокие ежедневные темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией в регионе — за 8 апреля больных стало на 33% больше (на 495 человек), за последние сутки (10 апреля) общее количество подтвержденных случаев выросло на 12% (на 245 человек). На утро 11 апреля, по данным Минздрава, количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2.226, умерло 23 человека. Минздрав традиционно подчеркивает, что у погибших были хронические заболевания. В министерстве принято решение сообщать информацию о смертях от коронавируса только на основании полученной копии справки с окончательным патологоанатомическим заключением, где указано, что именно вирус является причиной смерти, заявила замминистра здравоохранения Елена Богдан на пресс-конференции 10 апреля. По ее словам, есть случаи, когда у пациентов, поступивших в стационар с COVID-19, инфекция была элиминирована в процессе лечения: «Вирус из организма был элиминирован, но были запущены необратимые процессы хронических заболеваний, и непосредственной причиной смерти коронавирусная инфекция не являлась».

ВОЗ: эпидемия — не спринт, а забег на длинную дистанцию

Миссия Всемирной организации здравоохранения работала в Беларуси 4 дня. На брифинге 11 апреля глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О`Коннор заявил, что в Беларуси вспышка коронавируса перешла к фазе «передачи на уровне сообщества», поэтому стране необходимо отказаться от всех спортивных и культурных мероприятий, перейти на удаленное обучение и снизить необязательное перемещение для групп риска — пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. «Время готовиться к худшим сценариям и укреплять взаимодействие правительства со всем обществом», — сказал глава миссии.

По словам Патрика О`Коннора, власти должны информировать население «простым и понятным языком», что и зачем предпринимается из-за распространения вируса.

«Это забег на долгую дистанцию, а не спринт», — сказал глава миссии о борьбе с коронавирусом. ВОЗ, по словам Патрика О`Коннора, готова оказывать Беларуси всестороннюю поддержку.

Польза совместного брифинга — на нем присутствовал и министр здравоохранения Владимир Караник — очевидна. Так, 10 апреля замминистра Елена Богдан отказалась назвать количество медиков, заболевших COVID-19, обвинив СМИ в целом и журналистку tut.by в частности в нарушении биоэтики. Сегодня же министр в присутствии зарубежных экспертов был вынужден назвать цифру: 301 медицинский работник инфицирован, тогда как вчера среди журналистов обсуждалось намного меньшее количество — около 40 заболевших.

Почему нет карантина — версия Минздрава

По словам министра, карантин — крайняя мера, которая применяется для «перезагрузки» системы, когда она уже не справляется с приемом пациентов. «Выполнение рекомендаций по гигиене, минимизация социальных контактов, рекомендуемая сегодня, помогает сдерживать возможный рост заболеваний», — заявил Владимир Караник. Пока в министерстве называют ситуацию контролируемой, борьба с коронавирусом ведется по плану «А», наиболее мягкому из возможных, содержание мероприятий плана «Б» до публики не доводится.

Хотя, если брать во внимание последние высказывания Александра Лукашенко по поводу коронавируса, то карантин в его понимании — это чуть ли не военное положении. «Запереть людей в квартирах, как некоторые и в правительстве мне предлагали, — это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем — в течение суток никого не будет на улице, я вам это гарантирую. Вы считаете, что это метод борьбы? Я считаю, нет», — сказал он 8 апреля. Лукашенко уже не шутит по поводу коронавируса, которого «не видит», не предлагает трактор, баню, водку и хоккей в качестве лекарства против «коронапсихоза». После резкого роста заболевших и более двух десятков умерших обществу о коронавирусе рассказывает Минздрав. Который, впрочем, не может отменить чемпионат страны по футболу (это вопрос к Минспорта) и парад 9 мая (тут даже не уточняют, к кому вопрос), репетиции которого идут по графику.

Однако до 18 апреля продлены каникулы в школах, жителям страны доводятся рекомендации о социальном дистанцировании, самоизоляции и т. д. В регионах, куда дошел коронавирус, люди в масках встречаются даже более часто, чем в столице. Во всяком случае в Витебской области с ее необычайным всплеском пневмоний — так, только в Витебске, по словам министра, их сейчас около 1.000.

Не исключено, что замедлятся работы на Белорусской АЭС, которая вот-вот должна быть введена в эксплуатацию — у 15 специалистов из России обнаружен COVID-19, изолировано около сотни человек.

Лучше поздно, чем никогда

В докладе «Коронавирусная эпидемия: сценарий последствий для Беларуси» директора варшавского EAST (Eurasian States in Transition) Андрея Елисеева говорится о возможных последствиях выбранного властями пути реагирования на COVID-19. Власть применяет довольно ограниченные меры социального дистанцирования и делает упор на отслеживание контактов заболевших и их изоляцию либо наблюдение. Доклад основывается на исследованиях Имперского колледжа Лондона, под эгидой которого работает Центр сотрудничества ВОЗ по моделированию инфекционных заболеваний. Согласно оптимистичному сценарию, реальное число инфицированных в Беларуси совпадает с официальными цифрами, госорганы слаженно работают и быстро реагируют на вызовы, жесткие меры социального дистанцирования позволят выиграть время, потери минимальны — менее 2.000 человек.

Пессимистичный сценарий предполагает быстрое распространение вируса. Отказ от карантина, неполное информирование, неверные цифры, недостаток необходимого в больницах, неадекватная реакция властей на разных уровнях приведут к жертвам в количестве 70.000 человек. Соседние страны, в том числе и Россия, не откроют границы с Беларусью даже после окончания своего карантина, дескать, что ждать от страны, которая так отнеслась к смертельной угрозе у себя дома.

В комментарии RFI Андрей Елисеев отмечает, что и сейчас еще не поздно перейти к жесткому варианту: «Лучше поздно, чем никогда. Хотя, конечно, очень важное время упущено, жесткие меры надо было принимать на недели раньше. Но если принимаемые сейчас властями дополнительные меры будут не противоречащими друг другу и приведут к снижению человеческих контактов на 75%, то тогда это будет соответствовать стратегии подавления, о которой говорится в докладе».

Что касается беспечности, которую до сих пор демонстрировали и госСМИ и должностные лица, то, по мнению Елисеева, «руководитель страны действительно поверил в некие полуконспирологические объяснения ситуации с коронавирусом — от этого пляшет и вся информационная политика государства». «Государственные медиа не ставят первой новостью коронавирус, не сомневаются в объективности оценки угрозы, которую дает первое лицо государства. Чиновники в таких условиях боятся показаться алармистами и следуют в русле главного мнения. Некоторые меры могут приниматься на местах, естественно, такие меры не назовут карантином, поэтому и получается такая странная, противоречивая ситуация», — сказал Андрей Елисеев.

«Нет системного подхода. Кто-то верит альтернативным СМИ — и как-то бережется, кто-то верит госСМИ — и верит в лечебные свойства трактора, бани и водки. Отсюда и появляется такая ложная дилемма: или несистемные меры, или тотальный карантин с вводом на улицы военных, ОМОНа, введением комендантского часа. Но без тотального карантина можно и нужно было принять более мягкие ограничительные меры: ограничение массовых мероприятий, полное информирование, детальное и понятное объяснение, почему и в каких случаях нужно оставаться дома и т. д. Откуда исходят корни этой логической ошибки, мне сказать трудно, но, видимо, это все же из желания обосновать и утвердить точку зрения главы государства», — считает эксперт.

Как готовятся к «новой фазе эволюции эпидемии»

Уже есть более 7000 коек для размещения пациентов, по словам министра, при необходимости их будет намного больше. Дефицит средств защиты обещают ликвидировать «на следующей неделе». С тестами на коронавирус работают 13 лабораторий. Отвечая на вопрос RFI, министр здравоохранения сообщил, что в Беларуси могут начать делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19, «это импортные тесты, их завезут в течение недели, максимум 10 дней».

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