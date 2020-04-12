Глава Еврокомиссии: пожилые люди должны остаться на карантине до конца года

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что «пожилые люди» в странах ЕС, вероятно, должны будут оставаться в изоляции «как минимум» до конца года. По крайней мере, в том случае, если не будет найдена вакцина от коронавируса.

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Как сообщает AFP, заявление сделано в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному в воскресенье, 12 апреля.

«Пока нет вакцины, нужно максимально ограничить контакты пожилых людей», — заявила председательница высшего органа исполнительной власти Евросоюза. «Я знаю, что этот тяжело, и что изоляция давит, но это вопрос жизни и смерти, так что мы должны оставаться дисциплинированными и терпеливыми», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

«Дети и молодые раньше получат больше свободы передвижения, чем пожилые люди, и те у кого (плохая) история болезни», — заявила глава Еврокомиссии, подчеркнув, что «надеется» на то, что «к концу года» будет разработана вакцина.

О том, для людей какого именно возраста ограничения должны сохраняться дольше, 61-летняя чиновница не уточнила.

Согласно подсчету AFP, в воскресенье, 12 апреля, число жертв коронавируса в Европе достигло 75 тысяч. Из них 80% в четырех странах — Италии, Испании, Франции и Великобритании. Всего в мире от последствий COVID-19 умерли более 109 тысяч человек.

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