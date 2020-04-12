События вышли из-под карантина: в Брюсселе произошли массовые беспорядки

Андерлехт. Усиленные наряды полиции контролируют обстановку в этой брюссельской коммуне после того, как 11 апреля здесь начались беспорядки.

В бельгийской коммуне Андерлехт, которая является частью Брюссельского столичного региона, произошли беспорядки. Задержаны более 50 человек. Для разгона толпы полиция применила водометы.

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Как сообщает телекомпания VRT, «бунт» местной молодежи начался накануне днем, в субботу, 11 апреля. По данным издания Le Soir, несмотря на карантин, несколько десятков человек вышли на улицу, чтобы «протестовать» в ответ на гибель 19-летнего парня. Накануне, в пятницу, парень разбился на скутере, пытаясь уйти от полицейского патруля.

Как заявил Патрик Эвенепоэль, глава территориального подразделения полиции Брюссель-Юг, собравшиеся в субботу молодые люди стали бросать в сотрудников правоохранительных органов камни. После этого полиция приступила к задержаниям, заверил Эвенепоэль.

Беспорядки продолжились и ночью. Участники беспорядков, в числе прочего, разбили полицейскую машину и украли из нее оружие, пишет Le Soir.

К середине дня воскресенья, 12 апреля, было задержано 57 человек, — объявила пресс-служба местного полицейского подразделения. При разгоне толпы полиция применяла водометы, как видно на записи, размещенной в твиттере издания Infos Bruxelles.

[Émeutes à #Anderlecht]

La police utilise des lances à eau pour disperser les émeutiers. pic.twitter.com/rQdxyWhZzF — Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) April 11, 2020

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