Власти Германии извинились перед французами за оскорбления в приграничной зоне

Живущим в приграничной зоне с Германией французам, которые приезжают в соседнюю страну за покупками, часто приходится выслушивать оскорбления от своих немецких соседей. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас извинился за поведение своих сограждан.

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«Коронавирус не знает национальностей. То же самое относится к человеческому достоинству. Больно видеть, как наши французские друзья иногда подвергаются оскорблениям и нападкам из-за Covid-19. Такое поведение неприемлемо. Мы все в общей лодке!» – написал в субботу, 11 апреля, Хайко Маас в Twitter.

Чуть ранее министр экономики граничащей с Францией федеральной земли Саар Анке Релингер также принесла свои извинения от имени местных властей. «Мы слышим, что французов оскорбляют и закидывают их яйцами. Те, кто это делает, покушаются на дружбу между нашими народами. Я приношу французам свои извинения за эти отдельные инциденты», – написала она 8 апреля в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщает агентство France-Presse, инциденты происходили, в основном, в конце марта. Тогда мэры нескольких приграничных с Францией германских городков сообщали о случаях столкновений местных жителей с французами на фоне эпидемии коронавируса. «Некоторых останавливают и оскорбляют на улице. Французы боятся к нам приезжать», – рассказал мэр коммуны Герсхайм Микаэль Кливот в интервью сайту t-online. Он также сообщил, что к нему обращались французы с жалобами на то, что местные жители на них плевали со словами «возвращайся к себе в страну, коронавирусный». Вместе со своими коллегами, мэрами других приграничных городков, Микаэль Кливот разместил призыв к свои согражданам сохранять вежливость.

Консул Франции в федеральной земле Саар Катрин Робине подтвердила факты оскорблений французских граждан. Однако она отметила, что речь идет об отдельных инцидентах. По ее мнению, они связаны с тем, что один из первых очагов эпидемии во Франции находился в регионе Гранд-Эст (на востоке страны), который граничит с Германией. Многие работающие в Германии французы в тот период оказались без работы. Речь идет, в основном об обслуживающем персонале и домработниках, пояснила консул.

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