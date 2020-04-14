Британский ветеран собрал более 2 миллионов фунтов в фонд помощи медикам

Британский капитан в отставке Том Мур готовится отпраздновать 100-летний юбилей с максимальной пользой в условиях пандемии коронавируса

99-летний британский ветеран Второй мировой войны Том Мур бросил вызов своему возрасту, пообещав самостоятельно пройти 2,5 километра перед тем как отпраздновать 100-летний юбилей. Всем, кто его поддержит в этом пари, он предложил перечислять пожертвования в фонд помощи Национальной службе здравоохранения Великобритании, где уже более 11 000 человек умерли от COVID-19. Всего за несколько дней сумма пожертвований уже превысила 2 миллиона фунтов.

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Британский капитан в отставке готовится 30 апреля отпраздновать свой 100-летний юбилей с максимальной общественной пользой в условиях пандемии коронавируса, которая в его стране унесла уже больше 11 тысяч жизней. Совместно с благотворительным фондом Национальной службы здравоохранения (NHS) он объявил о сборе средств в поддержку медиков, борющихся с эпидемией.

Пожертвования от одного фунта стерлингов Том Мур предложил перечислять всем, кто поддержит его вызов, брошенный собственному более чем почтенному возрасту. Каждый день 99-летний ветеран без посторонней помощи преодолевает 250 метров, совершая прогулку по своему 25-метровом садику. Пересечь его ко дню юбилея ветеран обязался не менее ста раз.

Скромную первоначальную цель — собрать всего 1000 фунтов в поддержку работников британских больниц — ветеран выполнил всего за сутки, 10 апреля. Через четыре дня сумма пожертвований перевалила за 2 миллиона фунтов!

По состоянию на вторую половину дня 14 апреля собрано почти 2,4 миллиона! Пожертвования в среднем от 10 до 50 фунтов внесли уже почти 117 тысяч человек.

Благотворительная инициатива NHS Charities Together сообщает на интернет-сервисе по сбору средств адрес Youtube-канала, где выложены видео Тома Мура.

Уроженец Йоркшира, Том Мур получил гражданское образование инженера перед Второй мировой войной, окончил офицерскую школу, служил в Индии и Бирме, а затем инструктором в военном училище.

Капитан британской армии Том Мур via REUTERS - MAYTRIX GROUP

В интервью британскому телеканалу ITV он назвал успех своей инициативы «невероятным», а выражая благодарность медикам, отметил: «сегодня наша армия — это те, кто носит униформу врачей и медсестер».

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