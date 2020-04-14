«Великий карантин»: МВФ предсказал рекордный спад европейского ВВП на 7,5% и мирового на 3%

МВФ предсказал рекордный спад европейского ВВП на 7,5% и мирового на 3% в 2020 году.

Международный валютный фонд (МВФ) еще больше снизил показатели своего экономического прогноза на 2020 год, опубликовав во вторник, 14 апреля, новые цифры. Из-за эпидемии коронавируса и связанного с ним карантина в зоне евро ожидается снижение ВВП на 7,5% – это наихудший показатель в мире.

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Международный валютный фонд прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году — гораздо более сильный, чем в период мирового финансового кризиса 2009 года. По прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194. Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, рост в Китае замедлится до 1,2%. Падение экономики России ожидается на уровне 5,5%.

Как написала в предисловии к докладу главный экономист МВФ Гита Гопинат, «вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии», назвав нынешний кризис «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».

По сравнению с другими странами и регионами, в 19 странах еврозоны ожидается самая сильная рецессия. В прошлом году рост европейской экономики составил 1,2%. С момента введения единой валюты евро в 11 странах в 1999 году это самый неблагоприятный экономический период для Европы.

Самый сильный удар по экономике ожидается в Италии, где в 2020 году ВВП снизится на 9,1%. Для мощнейшей экономики еврозоны – Германии – МВФ предвидит спад на 7%, в Великобритании – на 6,5%.

По прогнозам МВФ во Франции экономический спад составит 7,1% после роста на 1,3% в 2019 году. В то же время, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр предсказал снижение ВВП до 8% уже после того, как срок карантина в стране был продлен на один месяц до 11 мая.

Рост европейской экономики начнется, по прогнозам МВФ, со второй половины 2020 года. В 2021 году Международный валютный фонд надеется, что европейский ВВП вырастет на 4,7%. Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, быстро восстанавливаясь после пандемии. Это будет рекордным экономическим ростом в мире как минимум с 1980 года.

Публикуя свой новый отчет, МВФ предупреждает, что в нынешних условиях очень трудно делать прогнозы, учитывая непредсказуемость развития эпидемии.

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