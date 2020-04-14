Полиция оштрафовала 60-летнюю итальянку за выгул черепахи.

60-летняя жительница Рима была оштрафована на 400 евро за то, что она вышла из дома «без уважительной причины»: она вывела погулять свою черепашку.

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Когда полицейские подошли к жительнице восточного квартала Ченточелле итальянской столицы с вопросом: «А что Вы здесь делаете во время карантина?», она ответила, что вышла проветрить своего домашнего питомца. Им оказалась черепаха, которой, как и ее хозяйке, надоело сидеть дома. Особенно в пасхальный понедельник, который в католической Италии считается выходным днем.

Однако это объяснение не удовлетворило полицейских, и они выписали штраф римлянке в размере 400 евро. Отметка об этом хранится в анналах римской префектуры: «Женщина предъявила карабинерам документ, утверждающий, что она вышла из дома выгулять черепаху». Власти Италии официально разрешают выгуливать во время карантина только собак, а каждый свой выход жители страны должны подтверждать документально. На специальный запрос агентства France-Presse майор полиции Нунцо Карбоне подтвердил, что женщина была оштрафована.

В пасхальный понедельник, 13 апреля, в Италии было выписано рекордное количество штрафов за несоблюдение режима карантина. Полиция произвела 252148 контролей личностей, из них 16545 человек были оштрафованы.

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