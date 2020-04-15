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Коронавирус: глава Еврокомиссии назвала условия для снятия карантина в ЕС

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Урсула фон дер Ляйен призвала европейские страны придерживаться единой стратегии во время выхода из карантина.
Урсула фон дер Ляйен призвала европейские страны придерживаться единой стратегии во время выхода из карантина. REUTERS/Johanna Geron/File Photo
RFI

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санитарная ситуация в ЕС остается тяжелой, и призвала европейские страны придерживаться единой стратегии во время выхода из карантина. Об этом она рассказала в среду, 15 апреля. Пресс-конференцию главы Еврокомиссии транслировал телеканал Euronews.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что эпидемия COVID-19 началась в европейских странах в разное время и протекает с разной интенсивностью, так что для выхода из карантина необходимо учитывать индивидуальные обстоятельства каждого государства. Тем не менее, она заявила, что для снятия санитарных ограничений в странах ЕС ряд условий должен быть единым. По словам главы Еврокомиссии, прежде, чем снимать карантин, страны должны:

  • на протяжении некоторого времени констатировать заметный спад числа выявляемых заражений;
  • гарантировать, что система здравоохранения имеет достаточно ресурсов, чтобы оказать помощь заболевшим или людям с симптомами;
  • развернуть систему мониторинга и выявления новых случаев заражения и чаще проводить тесты.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, европейцам предстоит научиться жить с коронавирусом в течение месяцев, если не до следующего года. Напомним, ранее в Еврокомиссии предложили оставить внешние границы закрытыми до 15 мая.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также принял участие в пресс-конференции. Он обратил внимание на необходимость выработать новую инвестиционную стратегию на ближайшие семь лет, предусмотрев в ней ситуации, подобные пандемии коронавируса. Он также напомнил об ответственности, которую несет ЕС перед развивающимися странами, и призвал поддержать системы здравоохранения африканских стран, сократив долг.

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В странах Европы постепенно начинают готовиться к снятию ограничительных мер, введенных для борьбы с эпидемией.

С 14 апреля в Австрии открылись небольшие магазины, а с 1 мая вновь заработают торговые центры. Сообщается, что в Германии продлят карантин до 3 мая, но начнут возобновлять работу школ. В Дании вновь заработали детские сады и часть школ. Ирландские власти планируют разрешить некоторым магазинам вновь открыться в ближайшие недели, а в Испании часть организаций возобновила работу, так как количество заражений COVID-19 пошло на спад. Швейцария также собирается к концу апреля ослабить ограничения. Во Франции карантин был продлен до 11 мая.

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