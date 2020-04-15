Коронавирус: глава Еврокомиссии назвала условия для снятия карантина в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санитарная ситуация в ЕС остается тяжелой, и призвала европейские страны придерживаться единой стратегии во время выхода из карантина. Об этом она рассказала в среду, 15 апреля. Пресс-конференцию главы Еврокомиссии транслировал телеканал Euronews.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что эпидемия COVID-19 началась в европейских странах в разное время и протекает с разной интенсивностью, так что для выхода из карантина необходимо учитывать индивидуальные обстоятельства каждого государства. Тем не менее, она заявила, что для снятия санитарных ограничений в странах ЕС ряд условий должен быть единым. По словам главы Еврокомиссии, прежде, чем снимать карантин, страны должны:

на протяжении некоторого времени констатировать заметный спад числа выявляемых заражений;

гарантировать, что система здравоохранения имеет достаточно ресурсов, чтобы оказать помощь заболевшим или людям с симптомами;

развернуть систему мониторинга и выявления новых случаев заражения и чаще проводить тесты.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, европейцам предстоит научиться жить с коронавирусом в течение месяцев, если не до следующего года. Напомним, ранее в Еврокомиссии предложили оставить внешние границы закрытыми до 15 мая.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также принял участие в пресс-конференции. Он обратил внимание на необходимость выработать новую инвестиционную стратегию на ближайшие семь лет, предусмотрев в ней ситуации, подобные пандемии коронавируса. Он также напомнил об ответственности, которую несет ЕС перед развивающимися странами, и призвал поддержать системы здравоохранения африканских стран, сократив долг.

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В странах Европы постепенно начинают готовиться к снятию ограничительных мер, введенных для борьбы с эпидемией.

С 14 апреля в Австрии открылись небольшие магазины, а с 1 мая вновь заработают торговые центры. Сообщается, что в Германии продлят карантин до 3 мая, но начнут возобновлять работу школ. В Дании вновь заработали детские сады и часть школ. Ирландские власти планируют разрешить некоторым магазинам вновь открыться в ближайшие недели, а в Испании часть организаций возобновила работу, так как количество заражений COVID-19 пошло на спад. Швейцария также собирается к концу апреля ослабить ограничения. Во Франции карантин был продлен до 11 мая.

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