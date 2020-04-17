Минздрав Германии взял эпидемию коронавируса «под контроль»

В Германии «эпидемия коронавируса находится под контролем», заявил в пятницу утром, 17 апреля, министр здравоохранения страны Йенс Шпан. Накануне вечером берлинский Институт Роберта Коха сообщил, что показатель контагиозности (заразности) нового коронавируса в Германии снизился до 0,7 (каждый инфицированный заражает в среднем менее одного человека). Способность вируса к заражению на уровне меньше единицы означает в перспективе спад эпидемии.

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Глава минздрава Йенс Шпан заявил в пятницу на пресс-конференции, что эпидемия COVID-19 отныне находится в Германии «под контролем», а эпидемиологическая ситуация стала «управляемой». «Нам удалось перейти от динамичного роста (числа зараженных) к линейному росту, способность вируса к заражению значительно снизилась», — цитирует слова министра France-Presse. Йенс Шпан также напомнил, что в Германии протестировали на коронавирус уже более 1,7 миллионов человек.

Накануне вечером, 16 апреля, Институт Роберта Коха, федеральный центр вирусологии и эпидемиологии, сообщил свою новую оценку показателя контагиозности вируса (коэффициент R), который снизился до 0,7. Эта оценка основана на данных последних четырех дней. Сейчас в среднем один инфицированный COVID-19 в Германии заражает менее одного человека.

В среду канцлер Ангела Меркель назвала новые данные «этапным успехом» в борьбе с эпидемией коронавируса, предупредив, что этот успех остается «непрочным». В понедельник федеральное правительство объявило о постепенном смягчении с 4 мая ограничительных мер, связанных с эпидемией (поэтапном открытии магазинов и школ).

Меркель предупредила о том, что любое новое повышение показателя контагиозности коронавируса может привести к кризису системы здравоохранения и предельному заполнению больниц. При показателе 1,1 этот кризис, по оценкам, может наступить в октябре. Показатель 1,3 приведет к предельному заполнению больниц уже в июне (1,2 — в июле).

По данным на пятницу, в Германии подтверждено в общей сложности 133 830 случаев заражения COVID-19 (за сутки число заболевших выросло на 3380 человек). Число умерших составило 3868 человек.

Министр здравоохранения Йенс Шпан также сообщил на пресс-конференции, что правительство заключило с предприятиями Германии контракты на производство на территории страны 50 миллионов защитных масок в неделю. На этот уровень отечественное производство масок выйдет в августе месяце. Полсотни немецких предприятий будут еженедельно выпускать 10 миллионов фильтрующих масок-респираторов FFP2 и 40 миллионов хирургических масок.

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