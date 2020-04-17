Председатель ЕС поддержал идею выпуска евробондов для поддержки пострадавших стран

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в пятницу, 17 апреля, дал Международному французскому радио RFI эксклюзивное интервью, в котором подчеркнул необходимость европейской солидарности в условиях эпидемии коронавируса. Он также отметил, что утверждение европейского бюджета на 2021-2027 годы станет поводом для разработки новых механизмов финансирования мер помощи европейским странам, чья экономика особенно пострадала от пандемии.

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Шарль Мишель, в частности, ответил на вопрос, согласен ли он с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая принесла извинения за недостаточно эффективное управление кризисом на европейском уровне в первые недели. Глава Европейского совета сказал, что в начале кризиса весь мир недостаточно оценил угрозу.

В интервью он также подчеркнул, что нынешний кризис доказывает необходимость существования сильной Европы, способной быстро реагировать и «сплотить свои ряды в трудные моменты».

По его словам, отныне европейская история будет делиться на «до и после кризиса». Такие приоритеты европейской политики, как развитие цифровых технологий и борьба с климатическими изменениями, остаются неизменными, но к ним добавляется задача восстановления экономики после кризиса. Он также подтвердил свою приверженность идее скоординированного выхода европейских стран из карантина. По его словам, это означает не общность ритма и мер, но сходство подходов.

Шарль Мишель упомянул о необходимости снабдить тестами на коронавирус все европейские страны «для массированного тестирования населения на выходе из кризиса». На вопрос об открытии границ ЕС он ответил, что оно должно проходить поэтапно и с соблюдением мер предосторожности.

Глава Европейского совета напомнил, что Евросоюз выделил помощь в поддержку бизнеса и занятости в размере 540 миллиардов евро, что составляет 2,8% европейского ВВП.

Он выступил в поддержку предложения о выпуске новых евробондов (европейских долговых облигаций) как средства для смягчения экономических последствий пандемии.

Шарль Мишель также подчеркнул, что принятие нового бюджета ЕС на 2021-2027 годы станет поводом для разработки новых механизмов совместного финансирования мер помощи европейским странам, чья экономика особенно пострадала от пандемии.

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