В Испании за сутки зафиксировали наименьшее число смертей от COVID-19 за месяц

В Испании за последние 24 часа от последствий коронавируса скончались 410 человек. Как сообщили в министерстве здравоохранения страны в воскресенье, 19 апреля, это наименьшее число жертв COVID-19 за сутки с середины марта. Всего в стране от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, умерли более 20 тысяч человек.

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Как отмечают в Мадриде, ситуация с коронавирусом в Испании улучшается. Накануне число жертв нового вируса за сутки было значительно больше и составило 565 человек.

Власти страны заявили, что пик эпидемии в стране был зафиксирован 2 апреля, когда за день скончались 950 пациентов. При этом накануне правительство сообщило о решении продлить карантин еще на две недели как минимум до 9 мая. Однако ограничительные меры планируют смягчить: с 27 апреля дети смогут выходить на улицу. С 14 марта им было запрещено совершать прогулки.

Испания находится на втором месте в мире после США по числу жителей, у которых диагностировали COVID-19. Коронавирусную инфекцию выявили почти у 200 тысяч человек. В Италии положительный тест на коронавирус сдали более 175 тысяч человек, однако там жертвами болезни стали 23 тысячи пациентов.

Утром в воскресенье, 19 апреля, о резком росте случаев заболевания COVID-19 сообщили российские власти. За сутки там коронавирус обнаружили более чем у шести тысяч человек. Большинство больных находятся в Москве.

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