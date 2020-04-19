Посольство России в Праге назвало отказ от адреса на площади Немцова «техническим»

Посольство России в Чехии назвало «технической» смену почтового адреса на улицу Коруновачни. Как говорится в заявлении дипломатов, власти Праги сами уведомили представительство о новом официальном адресе после того, как площадь перед зданием дипмиссии «Под каштанами» переименовали в площадь Немцова. «Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание», — объяснили в посольстве.

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«Название улицы Коруновачни является историческим, используется более ста лет, — говорится в сообщении дипломатической миссии в Facebook. — Вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима „площадь Бориса Немцова“ Посольством принято решение в дальнейшем использовать адрес улица Коруновачни, ориентационный номер 36 в качестве своего официального адреса».

Представители диппредставительства заверили, что решение носит исключительно «технический характер», а официальный адрес Посольства России в Чехии в реестре всегда был на улице Коруновачни, 36.

На сайте посольства России в Чешской республике адрес Коруновачни, 36 не упоминается. Согласно странице, доступной в воскресенье, 19 апреля, посольство РФ в Праге находится на площади «Под каштанами», которая теперь сменила свое название. Консульский отдел посольства находится на улице Коруновачни, 34.

Напомним, что площадь перед посольством России в Чехии переименовали в честь политика Бориса Немцова в пятую его убийства 27 февраля. В Кремле назвали такое решение «суверенным правом» городских властей, однако пока отказались от похожих инициатив в России.

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