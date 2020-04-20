Карантин: Германия и Норвегия начали смягчение ограничительных мер
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В понедельник, 20 апреля, Германия и Норвегия, вслед за Австрией, приступили к постепенному снятию некоторых ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Во Франции официальный представитель правительства Сибет Ндиай сообщила, что план поэтапного выхода страны из карантина после 11 мая пока не готов.
Во Франции, где президент Эмманюэль Макрон объявил о постепенном смягчении карантина начиная с 11 мая, правительство продолжает работать над детальным планом возвращения к нормальной жизни. Этот «план не готов», — указала 20 апреля официальный представитель правительства Сибет Ндиай. Накануне премьер-министр страны Эдуар Филипп представил на пресс-конференции общие положения стратегии правительства. Правительство прорабатывает план постепенного возобновления работы школ, не исключает введения обязательного ношения масок в общественном транспорте и готовится увеличить объем тестирования на COVID-19 до полумиллиона анализов в неделю.
В Германии, где ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса, действуют с середины марта, с 20 апреля могут возобновить работу небольшие магазины площадью до 800 квадратных метров. Как сообщает Deutsche Welle, вне зависимости от торговой площади, открываются также книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов.
Постепенное возобновление занятий в школах и высших учебных заведениях начнется с 4 мая. Конкретные планы возобновления работы школ до конца апреля должны подготовить федеральные земли. Университеты и высшие школы также определят планы возвращения студентов в свои стены (библиотеки, лаборатории), значительная часть лекций будет по-прежнему проходить в онлайн-формате. С 4 мая в Германии откроются парикмахерские, которые смогут обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты.
На неопределенное время в Германии остается обязательной норма социального дистанцирования (минимум полтора метра), в силе также запрет собираться в общественных местах группами более двух человек (исключение действует только для семей). До новых распоряжений не смогут открыться для публики кафе и рестораны. Останутся закрытыми концертные площадки, театры, музеи и кинотеатры. Под запретом до конца августа остаются массовые мероприятия (фестивали, концерты). Сохраняется запрет на спортивные соревнования, а также собрания в зданиях религиозного культа.
20 апреля канцлер Ангела Меркель раскритиковала «вакханалию дискуссий» по поводу последующего ослабления карантинных мер в Германии, потребовав от сограждан строго соблюдать нормы дистанцирования и ограничения социальных контактов.
С начала эпидемии коронавируса в Германии подтверждено 135 000 случаев заражения и порядка 4000 летальных исходов COVID-19. В конце прошлой недели министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что «вспышка (эпидемии) стала регулируемой», после того как Институт Роберта Коха отчитался о снижении коэффициента заразности нового коронавируса (R) до 0,7 (один инфицированный заражает в среднем менее одного человека).
В Норвегии 20 апреля ослабление карантинных мер, введенных в середине марта, началось с открытия яслей и детских садов, сообщает France-Presse. Снят также запрет для граждан на поездки в загородные дома.
В Австрии небольшие магазины получили право открываться начиная с минувшего вторника, 14 апреля. Для публики открылись также сады и парки. В Австрии ношение защитных масок в общественных местах является обязательным.
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