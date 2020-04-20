Пасха, субботник и парад — белорусский ответ пандемии COVID-19

Парадоксы пандемии в Беларуси: чиновники призывают граждан по возможности оставаться дома, в некоторые госучреждения не войти без маски, больных становится больше, но, по словам Лукашенко, пик болезни позади, пик посевной — важнее, а детям пора за парты.

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Ребусная статистика

Православная Пасха, которая в этом году выпала на 19 апреля, — ключевая дата белорусской эпидемии COVID-19. По убеждению президента Александра Лукашенко, после Пасхи заболеваемость должна начать снижение. «Мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — заявлял Лукашенко 31 марта, когда в стране было полторы сотни заболевших и одна официально подтвержденная смерть от коронавируса. К православной Пасхе в стране было более 5 тысяч заболевших и 47 умерших.

Статистические странности начались несколько дней назад. В последнее время прирост заболевших составлял 300-500 в день, Беларусь опережала по случаям коронавируса, например, соседнюю сорокамиллионную Украину. Совпадение или нет, но данные о количестве заболевших перестали публиковать после слов Александра Лукашенко 17 апреля о «маленьком лучике надежды»: «У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска». За два дня до этого приказом Минздрава была отменена госпитализация пациентов с легким и бессимптомным течением COVID-19 — они будут лечиться на дому. Сообщения Минздрава и до этого были похожими на ребусы, несколько дней подряд министерство указывало лишь количество находящихся в больницах, выписанных и умерших от COVID-19.

Тогда же, 17 апреля, Лукашенко заявил, что надо возобновлять занятия в школах, так как «ОРВИ уже закончились». Тем более что младший сын президента, Николай, «три дня отдохнул и опять пошел в школу». «И я так наблюдаю: если сын президента так стремится в школу, наверное, он не один», — объяснил Лукашенко решение вернуть учеников за парты. Подтверждение вывода Лукашенко о «конце ОРВИ» со стороны Минздрава не заставило себя долго ждать. «Ситуация управляема. Есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели», — заявила замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова 19 апреля в эфире телеканала ОНТ.

После всех этих оптимистичных заявлений во второй половине дня 20 апреля Минздрав сообщил: «Всего, по данным на понедельник (20 апреля), зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19. Выписаны по выздоровлению — 514 человек. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 92 человек. Умер 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией». Похоже, пик, заявленный главой государства на православную Пасху, далеко не пройден.

«Жрать что будем?»

Лукашенко уменьшил количество странных советов по лечению коронавирусной инфекции: по его словам, лечение трактором, работой в поле и другие нестандартные методы было шуткой. Но не отказался от оценки состояния здоровья заболевших: рост пневмоний — «для наркоманов и курцов (курильщиков — RFI) это хороший урок», умирают те, кто опустил руки и перестал бороться за жизнь. «В последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь. <…> Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус», — дал 13 апреля свое заключение глава государства. Между тем в самом ВОЗ обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в Беларуси и ряде других стран, заявил 16 апреля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Лукашенко не один раз подчеркивал, что его больше волнует экономика, а не «коронапсихоз». «Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее… Это проще всего, это мы сделаем в течении суток. Но жрать что будем?» — заявил он в заочной дискуссии с многочисленными сторонниками карантина. Возможно, отсюда и его частые намеки на неких сильных мира сего, кому выгоден коронавирус — с его помощью будут делить мир.

Конспирология может пригодиться, когда последствия глобального экономического кризиса накроют Беларусь. «И до пандемии рост белорусской экономики в 2020 году, по прогнозам, обещал быть нулевым, — отметил на недавней онлайн-конференции эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. — После падения цен на нефть, закрытия границ всем соседями и союзной Россией, пандемии, которая парализовала экономическую активность во всем мире, можно ожидать падения белорусского ВВП от 3,5% в лучшем случае до 15% в худшем. Неадекватные меры реагирования — это масштабный затяжной спад, который достаточно быстро приведет к суверенному дефолту».

«В малом и среднем предпринимательстве занято 1 миллион 300 тысяч белорусов (население страны — около 9,5 миллиона человек — RFI). Это действительно уязвимая группа сейчас. Чем занять такое количество людей, которое появится на рынке труда в результате этого кризиса? Возможности трудовой миграции сократились с закрытием границ и кризисом у соседей. Без поддержки новых безработных ситуация может стать очень напряженной и просто выйти из-под контроля», — считает эксперт BEROC Родион Морозов.

А впереди еще и президентские выборы. Посещая на Пасху деревенский храм недалеко от столицы, перед иконами Лукашенко пообещал, что «очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно». «Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Надо признать, новости из лагеря оппозиции совершенно потерялись на фоне пандемии. Но и постоянные заверения в контроле над ситуацией при полукарантине и непонятной статистике Минздрава на фоне пугающих слухов вряд ли добавляют очков действующей власти.

А вообще, как сказал Лукашенко на Пасху, не исключено, что пандемией Бог «нам по делу стукнул по голове — кому больше, кому меньше». И упрекнул неназванного союзника: «Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет».

Богослужения в Беларуси, кстати, не отменялись ни на католическую, ни на православную Пасху. Иерархи призывали встретить праздник дома, но и не запрещали прямо посещения храмов.

Минск — город парада

Беларусь — единственная в регионе страна, которая не только не отказалась от всех массовых мероприятий на время пандемии, но также собирается провести две сверхмасштабные акции — общереспубликанский субботник 25 апреля и парад 9 мая, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Москва, несмотря на всю имиджевую важность парада, приняла решение перенести его на более поздний срок.

Если постановление о субботнике уже принято Совмином, то по поводу парада, как сказал госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, решение будет принято ближе к 9 мая: «Мы люди военные, парад никто не отменял. (…) Все меры, которые предпринимаются, позволяют нам говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада 9 мая».

А вот «Чернобыльского шляха», который ежегодно проходит с 1989-го, в этом году не будет. Оргкомитет счел неуместным проводить такое мероприятие в разгар эпидемии в Беларуси.

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