Австрия одной из первых в Европе откроет рестораны — уже с 15 мая

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что рестораны и отели в стране откроются c 15 мая.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил во вторник, 21 апреля, что рестораны и отели в стране откроются c 15 мая. Кроме того, начиная с 15 мая в стране постепенно начнут открываться школы.

Реклама Читать далее

До этого, 1 мая, в Австрии откроются большие магазины, торговые центры и парикмахерские.

Более подробный план выхода из карантина будет представлен на следующей неделе. Однако, как предупредил Курц, жители Австрии должны будут по-прежнему соблюдать дистанцию.

Австрия начала постепенно снимать ограничительные меры неделю назад, 14 апреля. Тогда в стране открылись небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, магазины для садоводов и магазины строительных товаров, а также сады и парки.

Ношение защитных масок в общественных местах, в частности в транспорте, в Австрии является обязательным.

Австрия лучше других европейских стран справляется с эпидемией коронавируса. По данным американского университета Джонса Хопкинса, который в онлайн-режиме ведет статистику пандемии, в Австрии выявлено почти 15 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами эпидемии стал 491 человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться