В Великобритании собак научат распознавать коронавирус по запаху

Британская ассоциация Medical Detection Dogs вместе с исследователями из Лондонской школы гигиены и тропической медицины LSHTM и университета Дарема начали дрессировать собак, чтобы научить их распознавать по запаху людей, зараженных коронавирусом. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает AFP.

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«Мы считаем, что собаки могут распознавать COVID-19, и что они смогут очень быстро выявлять вирус у сотен людей, чтобы понять, кого нужно протестировать и изолировать», — цитирует агентство главу ассоциации Medical Detection Dogs Клэр Гест.

Собак дрессируют в тренировочном центре в городе Милтон-Кинс, в центре Англии. Животные учатся распознавать запах вируса среди других образцов.

Как отмечает издание The Indepedent, сейчас исследователи дрессируют группу из шести собак. Обученные собаки смогут обнюхивать до 750 человек в час.

«У нас есть доказательства, что собаки могут распознавать бактерии и разные болезни, поэтому мы думаем, что этот проект будет иметь огромное значение для контроля за распространением COVID-19», — отметила Клэр Гест.

Ранее ассоциация Medical Detection Dogs уже дрессировала собак для распознавания онкологических заболеваний, а также болезни Паркинсона.

Ученые надеются, что специально обученных собак можно будет использовать в аэропортах для контроля прибывающих пассажиров.

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