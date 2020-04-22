В Германии начали первые клинические испытания вакцины против COVID-19

Первые клинические испытания вакцины против коронавируса начались в Германии. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает агентство France-Presse.

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Всего в мире на данный момент действует около 150 проектов, призванных создать препарат для борьбы с COVID-19. Испытания в Германии проведут на человеке: по данным немецкого Института имени Пауля Эрлиха, в исследованиях примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Тестирования проводит лаборатория BioNTech в Майнце в партнерстве с американской фармацевтической компанией Pfizer, которая в свою очередь планирует запустить аналогичную программу испытаний в Соединенных Штатах. Специалисты BioNTech ранее специализировались на разработке препаратов против онкологических заболеваний.

Цель первого цикла испытаний — определить общую переносимость вакцины здоровым организмом. Если результаты удовлетворят специалистов, на втором этапе вакцину протестируют на добровольцах из наиболее уязвимых для инфекции групп.

Напомним, Германия начала постепенное смягчение санитарных ограничения, введенных из-за пандемии COVID-19. С 20 апреля возобновили работу магазины площадью не более 800 квадратных метров, а также книжные магазины, автосалоны и мастерские по ремонту велосипедов — независимо от их площади. С 4 мая в учебные заведения должны вернуться школьники и студенты. Однако на неопределенное время остается обязательной норма социального дистанцирования и запрет собираться в общественных местах группами более двух человек.

Также стало известно, что во многих регионах Германии будет введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. К примеру, эта мера будет действовать в Берлине, Гамбурге и в федеральных землях Тюрингия, Саксония и Бавария.

Следуя примеру Германии, ряд других стран Европы также начал готовить планы по смягчению карантинных мер. Во Франции министр образования Жан-Мишель Бланке представил проект возвращения школьников к занятиям с 11 мая и отметил, что одним из его прообразов стал план, предложенный немецкими властями. Смягчение карантина во второй половине мая анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес. Власти Нидерландов заявили о намерении с 11 мая вновь открыть школы и центры по уходу за детьми.

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» планирует испытать вакцину против нового коронавируса в июне этого года. Или даже в мае, если Минздрав разрешит провести доклинические исследования параллельно с испытаниями на людях. В «Векторе» отмечают, что группы добровольцев уже набраны. В США испытания вакцины против коронавируса начались 16 марта на 45 добровольцах.

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