Первый в мире суд по делу о пытках и убийствах режимом Асада открылся в Германии

Один из обвиняемых по делу о пытках со стороны спецслужб Асада в Сирии Эйяд эль-Гариб, Кобленц, Германия, 23 апреля 2020 г.

В немецком Кобленце в четверг, 23 апреля, открылся уникальный процесс. На скамье подсудимых — двое бывших сотрудников сирийских спецслужб, обвиняемых в пытках и убийствах. Это первый в мире суд над экс-представителями режима Башара Асада по делу о преступлениях против человечности.

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Перед верховным судом федеральной земли Рейнланд-Пфальц предстали бывший сирийский полковник Анвар Раслан и его подчиненный Эйяд эль-Гариб. Как отмечает DW, 57-летний Анвар Раслан был высокопоставленным сотрудником аппарата подавления, отвечал за безопасность в Дамаске и возглавлял 251-й отдел сирийской спецслужбы. Этому отделу была вверена собственная тюрьма.

Раслана обвиняют в причастности к убийству как минимум 58 заключенных и пытках в отношении четырех тысяч человек с апреля 2011 по сентябрь 2012 года, рассказывает корреспондент RFI в Германии Паскаль Тибо. Эйяду эль-Гарибу, работавшему под началом Раслана, вменяют пытки по меньшей мере 30 человек.

Двух обвиняемых арестовали на территории Германии. В свое время они перешли на сторону противников режима Асада и бежали из страны. В 2014 году бывший сирийский полковник, примкнувший к оппозиции, прибыл с семьей в Германию, получил статус беженца и поселился на окраине Берлина. Из-за опасений, что за ним могут следить сирийские спецслужбы, Раслан попросил защиты у немецкой полиции и подробно рассказал о своей деятельности во главе 251-го отдела. Его арестовали в феврале 2019 года.

Процесс над двумя сирийцами возможен в Германии, за тысячи километров от места предполагаемых преступлений, благодаря принципу универсальной юрисдикции. Это означает, что немецкие органы юстиции могут преследовать за преступления против человечности, даже если предполагаемые преступления произошли не на территории Германии, а обвиняемые и жертвы — не граждане ФРГ. Это же касается геноцида и военных преступлений.

«Европа не закрывает глаза»

Свидетелями и гражданскими истцами в этом деле выступают сирийские беженцы, получшившие убежище в Германии. Сирийский адвокат, правозащитник Анвар эль-Бунни, живущий сейчас в Германии, отбывал у себя на родине тюремный срок с 2006 по 2011 годы. Оказавшись в Берлине, он случайно встретил на улице бывшего полковника Анвара Раслана, который его задержал. Анвар эль-Бунни собирает доказательства, чтобы другие процессы над представителями режима Асада могли состояться за пределами Сирии. Среди доказательств уже имеются 55 тысяч фотографий трупов запытанных и убитых, обнародованные бывшим сирийским тюремным фотографом под псевдонимом «Цезарь».

Патрик Крокер, адвокат сирийцев, проходящих по этому делу как потерпевшие, говорит, что этот процесс важен для жертв пыток, оказавших в Европе. «Этот процесс означает для жертв, что Европа не закрывает глаза на страдания, которые они были вынуждены пережить. Это и сигнал для тех, кто еще находится в Сирии. Однажды, возможно, и они предстанут перед судом за преступления, совершенные в Сирии», — отмечает Патрик Крокер в интервью RFI.

Информация по процессу в Кобленце, возможно, окажется полезной для других дел в отношении представителей режима Асада. Как отмечает корреспондент RFI, в Европе могут сейчас проживать около тысячи сирийцев, причастных к тяжким преступлениям у себя на родине.

Ранее во Франции предъявили обвинения в военных преступлениях, пытках и похищениях людей бывшему пресс-секретарю воюющей в Сирии исламистской группировки «Джейш аль-Ислам» Асламу Аллушу. Его задержали в Марселе 30 января этого года по иску родственников похищенных исламистами сирийских правозащитников.

В декабре 2019 года в Париже открылись слушания по делу о незаконно приобретенной недвижимости на сумму в несколько десятков миллионов евро, принадлежащей дяде сирийского президента Рифату Асаду. Главного обвиняемого, который проживает в Лондоне, в суде не было.

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