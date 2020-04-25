ВОЗу вопреки. Беларусь вышла на субботник

Заболеваемость коронавирусом в стране в три раза превышает среднемировой уровень, но «проведение республиканского субботника давно стало традицией в Беларуси, и от нее отступать не будут», заявил Александр Лукашенко.

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По официальной информации, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси на 25 апреля достигло 9590, скончались 67 человек, выздоровели 1573 пациента. За последние сутки общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 817 — это новый суточный рекорд в Беларуси.

Согласно популярному сайту worldometers.info, который систематизирует мировую статистику в режиме реального времени, 25 апреля среднемировой показатель заболеваемости коронавирусом из расчета на миллион населения составляет 365 человек, в Беларуси — 1015 человек. У стран-соседок этот показатель значительно ниже. В России — 511 человек, в Польше — 292, в Украине — 186, в Литве — 524, в Латвии — 426 заболевших на миллион населения.

Беларусь не закрывала границы, не вводила карантин, апрельские школьные каникулы были продлены на две недели, но занятия уже возобновлены. Александр Лукашенко резко высказался против ношения масок в школах. Руководитель страны подчеркивает, что считает пандемию больше «коронапсихозом», чем реальной угрозой, и заявляет, что «в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса», «они умерли от букета хронических заболеваний».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Беларусь усилить меры социального дистанцирования, отменить все массовые мероприятия и перевести обучение в онлайн. Рекомендации сделаны по итогам визита миссии ВОЗ 7—11 апреля.

Но отказаться от республиканского субботника Александр Лукашенко не смог. Проведение республиканского субботника давно стало традицией в Беларуси, и от нее отступать не будут, заявил Александр Лукашенко 25 апреля в агрогородке Лясковичи на юге Беларуси — там глава государства сажал лес.

Корреспондент RFI наблюдал за ходом субботника в период пандемии в небольшом городке Глубокое на западе Беларуси. Надо признать, большая часть предприятий и учреждений, как удалось узнать, просто перечислила деньги в «фонд субботника». Но совсем проигнорировать традицию, чтимую высшим руководством страны, не удалось — районные объекты и центр города благоустраивали представители нескольких учреждений.

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Население Глубокого — около 20 тысяч человек, в 30 километрах находится один из острых очагов COVID-19 в стране — город Докшицы, официальной статистики по заболевшим там не предоставляется. В самом Глубоком — 9 заболевших. Город известен французским историкам — император Наполеон провел здесь целую неделю, ожидая застрявшую в лесах артиллерию, а также по причинам медицинским — более тысячи солдат Великой Армии лечились в местном госпитале от дизентерии.

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