На фоне «коронапсихоза»: Лукашенко перенес послание и пообещал новую Конституцию

Заболеваемость коронавирусом в Беларуси в три раза превышает среднемировой уровень. Но проведение субботника стало традицией, и от нее отступать не будут, заявил Лукашенко. На фото: один из субботников в Минске. 25.04.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко перенес запланированное послание к парламенту и народу. Как сказал глава государства, это решение принято в связи с «коронапсихозом, инфекциями, объявленной пандемией». Кроме того, Лукашенко заявил, что в ближайшее время белорусы «скорее всего» получат новую Конституцию.

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Как сообщает государственное агентство БЕЛТА, президент Беларуси заявил, что послание было запланировано на «середину апреля», но «ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире».

По словам белорусского лидера, в таких условиях послание — несвоевременно, потому что невозможно «проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами».

«По каким-то другим вопросам мы можем однозначно дать ответ, — успокоил президент. — Основные, допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки. Потом вопрос Конституции... Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию».

Лукашенко высказался за совмещение послания к народу с новыми президентскими выборами, которые должны состояться не позднее 30 августа 2020 года (напомним, Александр Григорьевич занимает кресло президента Беларуси с 1994 года).

Заявления были сделаны в ходе участия главы государства в «республиканском субботнике» в агроусадьбе Лясковичи (Гомельская область). Субботник прошел по всей стране.

Как отметил корреспондент RFI в Минске, заболеваемость коронавирусом в республике в три раза превышает среднемировой уровень, но Александр Лукашенко подчеркнул: проведение субботника давно стало традицией в Беларуси, и отступать от нее не будут.

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