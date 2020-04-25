Не только футбол Беларуси: матчи английской премьер-лиги могут возобновить в июне

Болельщики всего мира вот уже более месяца могут наслаждаться только матчами белорусского футбольного первенства. На фото: игра «Смолевичи» — «Динамо» (Минск), 24.04.2020

Сезон английской футбольной премьер-лиги планируется возобновить уже 8 июня. Поначалу матчи будут проходить на ограниченном числе стадионов и «при закрытых дверях». Информацию сообщило РБК со ссылкой на публикацию газеты The Times.

Реклама Читать далее

По данным издания, в качестве вероятной даты возобновления сезона обсуждается 8 июня. В этом случае чемпионат премьер-лиги завершится 27 июля, а новый сезон начнется 22 августа.

Чемпионат Англии, один их самых популярных в мире, был приостановлен из-за эпидемии коронавируса 13 марта.

Такие же решения о прекращении футбольных и вообще любых спортивных мероприятий были приняты в большинстве стран.

Во Франции, по данным francetvinfo, футбольное первенство может возобновиться 17 июня.

Многие болельщики мира вынуждены смотреть чемпионат Беларуси. К слову, очередной тур белорусского первенства завершается сегодня, с программой можно ознакомиться здесь.

Football goes on in Belarus, the only European country still playing in spite of the coronavirus pandemic pic.twitter.com/3J79KNN63Q — B/R Football (@brfootball) March 28, 2020

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться