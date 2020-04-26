В Европе за последние сутки резко сократилось число смертей от коронавируса

Во Франции за сутки зарегистрировано 242 летальных случая в результате эпидемии коронавируса, это намного меньше, чем накануне. В субботу было зарегистрировано 369 летальных исходов. Такие цифры предоставило в воскресенье, 26 апреля, министерство здравоохранения Франции.

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Число смертей от коронавируса с начала эпидемии во Франции стране составляет 22856 человек. В больницах с 1 марта скончалось 14202 пациента, за последние сутки – 152 человека – это самая низкая цифра с начала эпидемии в стране. В домах для престарелых скончалось 8654 человек.

Общее количество официально подтвержденных диагнозов Covid-19 во Франции составляет 124575 человек. Из них 28217 сейчас находятся в больницах.

В Италии за сутки зарегистрировано 260 летальных исходов из-за коронавируса. Это самая низкая смертность в стране с 14 марта. Всего в стране от эпидемии скончалось 26644 человек.

Еще одна позитивная новость, которую сообщило в воскресенье министерство здравоохранения Италии – число новых пациентов, попавших за прошедшие сутки в больницы, составляет 2324 человека, это самая низкая цифра с 20 марта, когда эпидемия в Италии была на пике.

В Испании число смертей из-за коронавируса за последние сутки также стало минимальным за месяц: в воскресенье больницах скончалось 288 пациентов. Общее число летальных случаев в Испании составляет 23190 человек. Число подтвержденных диагнозов Covid-19 – 207634 человек.

В Великобритании за сутки зарегистрировано 413 летальных исходов у больных коронавирусом. Эта цифра также подтверждает суточное снижение числа смертей с начала эпидемии. Накануне министерство здравоохранения страны объявило о 813 летальных исходов за сутки.

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