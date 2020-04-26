В Испании детям впервые разрешили выйти на улицу после 6 недель карантина

Утром 26 апреля испанские дети получили свободу после шести недель домашнего «заточения». На фото: скульптура на детской площадке в городе Реус (Каталония).

В воскресенье, 26 апреля, в Испании впервые с того дня, как в стране действует режим изоляции, детям разрешили выйти из дома. Прошло уже больше шести недель.

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Испания была единственной европейской страной, где действовали такие ограничения. Запрет на выход из дома был введен для детей, не достигших 14-летнего возраста, с первого дня карантина, с 14 марта. Ограничение было снято утром в воскресенье, 26 апреля.

Как сообщает AFP, отныне детям позволено выходить с 9 до 21 часа, но не дальше, чем на 1 км от дома и только в сопровождении взрослого.

Взрослый может сопровождать «не более трех» детей.

Со 2 мая в Испании, как объявлял ранее премьер-министр Педро Санчес, должен начаться выход из режима изоляции — если продолжится снижение числа случаев заражения.

Сегодня, 26 апреля, Минздрав объявил, что за минувшие сутки от последствий COVID-19 в Испании умерли 288 человек. Как отмечает Reuters, это «самый низкий показатель более чем за месяц».

Всего в стране жертвами коронавируса стали уже 23 190 человека, больше — только в США и Италии. Четвертое место в этом печальном «рейтинге» занимает Франция.

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