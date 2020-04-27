Германские СМИ рассказали о давлении Китая на Берлин из-за коронавируса

Китайские дипломаты пытались оказать давление на представителей правительства Германии с целью добиться от них положительной оценки действий властей КНР по борьбе с эпидемией коронавируса. Такая информация содержится в письме МВД Германии, которое агентство Reuters предало огласке в воскресенье вечером.

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«Правительство Германии в курсе личных контактов, предпринятых китайских дипломатами, в ходе которых они хотели добиться, чтобы правительство (Германии, RFI) публично выразило положительную оценку управлению эпидемией коронавируса Китайской Народной Республикой», – говорится в письме, датированном 22 апреля. «Федеральное правительство не отреагировало на эти требования», – добавляется в письме.

Агентство Reuters указывает, что письмо было отправлено депутату от партии экологов Маргарет Баузе в ответ на ее запрос в МВД. Содержание письма было опубликовано в издании Welt am Sonntag, которое также уточняет, что посольство Китая в Берлине назвало эту информацию ложной и безответственной. Агентству Reuters посольство комментариев не дало.

Согласно свидетельствам четырех европейских дипломатов, на которые ссылается Reuters, власти Китая также пытались заблокировать распространение доклада Евросоюза, в котором говорилось, что Пекин распространял неверную информацию о коронавирусе.

Действия китайских властей во время эпидемии Covid-19 жестко критикуются со стороны Вашингтона. В ответ Китай обвиняет Соединенные Штаты в дезинформации.

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