Коронавирус: в Италии заработали стратегические предприятия

В Италии с этого понедельника постепенно открываются стратегические предприятия. Как отмечает AFP, на заработавших заводах введены «строжайшие» меры безопасности во избежание нового скачка эпидемии. Число жертв пандемии коронавируса в стране достигло почти 27 тысяч человек.

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Об открытии стратегических предприятий объявил накануне глава правительства Италии Джузеппе Конте. Речь, по его словам, идет о промышленных компаниях, ориентированных на экспорт, — в первую очередь в автомобилестроительной и модной отраслях.

Так, например, в пригороде Турина открылся 27 апреля автомобильный завод Fiat Chrysler (FCA). В ближайшие сутки на работу вернутся 250 рабочих предприятия. Все сотрудники предприятия, как отмечает AFP, работают в масках, перчатках и защитных очках.

Начиная с 4 мая возобновит работу весь строительный сектор и сектор легкой промышленности, а также оптовики, работающие с этими отраслями, заявил Конте.

В этом году центробанк Италии прогнозирует снижение ВВП на 8%.

Италия — третья экономика Европы и первая страна на континенте по числу погибших от последствий коронавирусной инфекции. По данным на 27 апреля, за последние сутки в Италии умерли 333 человека (против 260 накануне). Общее число жертв пандемии составляет 26 997 человек.

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