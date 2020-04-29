«Мы встретимся снова»: королева Елизавета произнесет речь в День Победы

Королева Великобритании Елизавета II выступит 8 мая с обращением к нации. Оно будет приурочено к 75-летию Победы во Второй мировой войне. Все массовые мероприятия отменены из-за эпидемии коронавируса.

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Как сообщает AFP, по всей Великобритании День победы начнут отмечать 8 мая в 11.00 минутой молчания. Все традиционные массовые мероприятия на улицах отменены из-за эпидемии коронавируса.

Трансляция записанного заранее обращения королевы начнется вечером, в 21:00 по Гринвичу — в тот же час, когда отец Елизаветы, король Георг VI, обратился к британцам по радио 75 лет назад, отметили в правительстве.

После выступления королевы прозвучит одна из самых популярных британских военных песен We’ll meet again («Мы встретимся снова»).

Как пишет Express, исполнительница песни, Вера Линн, которая в годы войны вела собственную радиопередачу и выступала в госпиталях, в марте отметила 103-й день рождения.

Королеве Елизавете 21 апреля исполнилось 94 года.

Как сообщало издание «Европейская правда», с учетом тяжелой ситуации, в которой находится страна из-за эпидемии коронавируса, королева попросила отменить праздничные салюты, которые традиционно проходят в честь ее дня рождения.

5 апреля, королева выступила с «коронавирусным» обращением к нации.

«Я надеюсь, что в будущем весь мир будет гордиться тем, как мы сумели ответить на этот вызов. И те, кто придут нам на смену, скажут, что британцы этого поколения были так же сильны, как и их предшественники», — подчеркнула Елизавета II.

Би-би-си отмечает, что королева также произнесла слова «мы встретимся снова» — это была прямая отсылка к песне We’ll meet again.

Обращение было записано в Виндзорском замке, где с 19 марта королева и ее супруг, 98-летний принц Филипп, находятся на карантине.

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