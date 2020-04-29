ООН призвала Беларусь «ужесточить физическое дистанцирование»

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси, призывает власти последовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и ввести незамедлительные и масштабные меры по ужесточению физического дистанцирования.

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«Несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, в настоящее время мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей, — говорится в заявлении постоянного координатора ООН. — В воскресенье, 26 апреля, Министерство здравоохранения подтвердило более 10 000 случаев заражения COVID-19 в Беларуси. Это количество растет в геометрической прогрессии. Вспомните, по состоянию на 26 марта было всего 86 случаев».

Иоанна Казана-Вишневецкий напоминает, что ВОЗ, помимо мер физического дистанцирования, рекомендует «перенести все массовые мероприятия, внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров». ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, что касается поездок за город, в деревни и на дачи.

«Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19. Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом», — завершает свое заявление постоянный координатор ООН в Беларуси.

Во вступлении к рекомендациям ВОЗ, которые опубликованы на сайте организации 29 апреля, подчеркивается, что ситуация в Беларуси «вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии».

Пик пока не просматривается

Католическая и православная Пасхи, республиканский субботник, православный день поминовения предков Радуница (в этом году — 28 апреля), который является официальным выходным в Беларуси, — всё это не могло не сказаться на динамике распространения COVID-19. В последнюю неделю каждые сутки ставится новый рекорд по приросту пациентов с коронавирусом.

По информации Министерства здравоохранения, 29 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 13 181, скончались 84 человека. Министерство традиционно подчеркивает, что умершие имели «ряд хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией». За сутки число случаев COVID-19 увеличилось на 973. Минздрав не предоставляет статистику заболевших по регионам и не сообщает о количестве больных на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Беларусь с 9,5 миллиона населения по количеству заболевших уже обогнала соседнюю 38-миллионную Польшу (12 415 случаев на 29 апреля), которая закрыла границы и ввела внутренний карантин 15 марта. Коронавирус пошел в белорусские регионы, статистика по некоторым районам не предоставляется уже более 10 дней, в ряде районов в последние дни зафиксирован резкий рост заболевших.

Впереди майские праздники и парад 9 мая. Александр Лукашенко и руководство Минобороны неоднократно говорили о готовности провести парад, ведь, по мнению главы государства, коронавирус — это больше «коронапсихоз», чем реальная угроза населению страны. Однако в последние дни работы в центральном месте мероприятия не велись, не было и репетиции парада в ночь на 28 апреля. Но официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик в комментарии агентству БелаПАН заявила, что отмена репетиции никоим образом не связана с коронавирусом: «27 апреля изначально было резервной датой. Тренировки планировались еще тогда, когда не были объявлены выходные (25—28 апреля в Беларуси были выходными днями — RFI). Резервные даты в принципе не всегда используются». Сегодня, 29 апреля, Минобороны возобновляет репетиции парада.

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