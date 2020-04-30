Видеоконференция глав МИД «нормандской четверки»: новая встреча состоится через месяц

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин на пресс-конференции по итогам "Нормандского саммита". 9 декабря 2019 г.

В четверг, 30 апреля, состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Украины и России в формате видеоконференции. Глобально стороны подчеркнули слабый прогресс в выполнении минских соглашений и договорились о проведении новой встречи на уровне МИД через четыре недели.

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Главы МИДов стран «нормандского формата» считают, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита по урегулированию ситуации на Украине частично выполнен только один. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам видеоконференции с коллегами из Франции, Германии и Украины.

«Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита "нормандского формата" выполнено, да и то частично, только одно — имею в виду обмен удерживаемыми лицами. Состоялось в декабре и апреле два обмена, в ходе которых в общей сложности 230 человек были обменены между Киевом, Донецком и Луганском», — сказал Сергей Лавров журналистам после видеоконференции.

Одновременно российская сторона отметила важность включения «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Эта формула касается проведения выборов в Донбассе. Россия настаивает на предоставлении Донбассу особого статуса после выборов. Однако для проведения таких выборов, считает Россия, необходимо, чтобы Киев провел прямые переговоры с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украина, в свою очередь, заявила, что прямых переговоров вести не собирается.

Вместе с тем, Украина не планирует отказываться от фундаментального принципа «сначала безопасность» по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в четверг, 30 апреля, по результатам видеоконференции глав МИД стран «нормандской четверки», сообщает Укринформ.

«Сегодня мы в основном обсуждали вопросы безопасности... Это фундаментальный принцип "сначала безопасность", и мы не планируем от него отступать. Мы договорились продолжить наше общение с министрами и обсуждать весь комплекс вопросов, связанных с урегулированием (на Донбассе), с нормандской и минской повесткой дня», – сказал Кулеба.

В этом контексте он сообщил, что во время встречи отмечалось, что наблюдателям ОБСЕ должна быть обеспечена полная и безоговорочная возможность доступа на оккупированные территории и эффективного выполнения поставленных перед ними задач.

«Мы проговорили полтора часа. Общая атмосфера была конструктивной, иногда было напряженно, но мы двигались вперед, прошлись по всем запланированным вопросам повестки дня и договорились разговаривать дальше», – отметил руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Министры иностранных дел Германии, Франции, Украины и России договорились провести очередные переговоры через месяц с целью подготовки условий для саммита лидеров «нормандского формата». Об этом рассказал после видеоконференции глава МИД Германии Хайко Маас.

«Не только пандемия мешает проведению нового саммита, но и то, что выполнение оговоренных решений усложнилось ... Условие нового саммита – выполнение уже достигнутых договоренностей», – цитирует его слова Укринформ. Германия и Франция «довольны» тем, что Россия и Украина подтверждают свою приверженность продолжать выполнять парижские договоренности, сказал Маас.

Министр также подчеркнул, что целью нынешней встречи было дать новый толчок этому процессу и создать «давление» для продвижения вперед. А именно в вопросах создания новых переходов, разминировании и обмене удерживаемыми и т. д.

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