В зоне евро произошло самое крупное падение ВВП за всю историю

В зоне евро находятся 19 стран, в которых живет 340 миллионов человек.

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) стран-участниц еврозоны упал за первый квартал 2020 года на 3,8%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Eurostat. Это самое крупное падение с момента создания европейского валютного союза в 1999 году.

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Негативные результаты вызваны, прежде всего, карантинными мерами, принятыми в марте из-за эпидемии коронавируса во всех 19 странах зоны евро. В этих странах проживает 340 миллионов человек.

Для сравнения: в последнем квартале 2019 года в зоне евро был продемонстрирован рост (+0,1%), отмечает Eurostat. Первый квартал нынешнего года также значительно хуже, чем первый квартал 2019-го (-3,3%).

Во Франции, где, согласно заявлениям министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, «самая щедрая и самая эффективная в Европе» государственная поддержка граждан и предприятий во время карантина, ВВП за первый квартал упал еще сильнее: -5,8%.

Данные обнародовал сегодня Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). Это самый крупный спад с 1949 года, отметил институт.

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