Карантин: во Франции снизилась смертность благодаря чистому воздуху

Во время карантина в Европе резко снизилось количество автомобилей на дорогах.

Чуть более 1200 жизней удалось спасти благодаря снижению загрязнения атмосферы во время карантина во Франции. Об этом сообщает европейский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). В целом в Европе удалось сохранить около 11 тысяч жизней.

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В четверг, 30 апреля, Центр исследований энергетики и чистого воздуха опубликовал результаты исследования, согласно которому снижение загрязнения атмосферы во время карантина позволило избежать нескольких тысяч смертей. Снижение вредных выбросов в атмосферу связано, во-первых, с закрытием многих промышленных предприятий, а во-вторых, с малым количеством автомобилей на дорогах. Так снижение производимого электричества на угольных электростанциях сократилось на 40%, использование топлива на базе нефтяных продуктов сократилось на треть. В результате концентрация диоксида азота (NO2) в атмосфере упало на 37%, а вредных частиц (PM2,5) – на 10%.

Больше всего смертей (2083) удалось избежать в Германии, согласно данным европейского Центра исследований энергетики и чистого воздуха. Это не удивительно, ведь в стране еще работают угольные электростанции. Далее по численности следуют Великобритания (1752), Италия (1490), Франция (1230) и Испания (1081).

Крома этого, улучшение качества воздуха позволило избежать около 6000 случаев заболевания астмой у маленьких детей. В скорую помощь с приступами астмы обратилось на 1900 человек меньше.

Последствия введения карантина схожи во многих регионах мира, объяснила агентству France-Presse автор исследования Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Лори Милливирта. Например, в Китае за время карантина выбросы диоксида азота в атмосферу сократились на 25%, а вредных частиц на 40%.

В целом же загрязнение атмосферы на планете сокращает человеческую жизнь в среднем на три года. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, каждый год из-за этого преждевременно умирают 8,8 миллионов человек. По данным ВОЗ – 4,2 миллиона. Но при этом, ВОЗ не учитывает вызванные загрязнением сердечно-сосудистые заболевания.

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