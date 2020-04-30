«Террористическая организация»: в Германии запретили «Хезболлу»
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В Германии под полный запрет попала группировка «Хезболла». Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Кроме того, в МВД сообщили, что в нескольких федеральных землях прошли скоординированные полицейские операции в отношении этой «террористической организации», пишет Deutsche Welle.
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер обосновал запрет «Хезболлы» тем, что эта группировка «призывает к насильственному уничтожению государства Израиль» и противодействует установлению взаимопонимания между народами, отмечается в официальном сообщении МВД Германии, которое цитирует DW.
В ФРГ отныне запрещена любая деятельность этой военизированной «ливанской» шиитской организации и политической партии. Запрещена и любая символика «Хезболлы».
«Федеральный министр Зеехофер сегодня запретил деятельность в Германии шиитской террористической организации „Хезболла“ (Партия бога). С раннего утра в нескольких федеральных землях одновременно проводятся полицейские мероприятия. Правовое государство дееспособно даже во время кризиса», — заявил официальный представитель МВД Германии Стив Альтер.
Телеканал France 24, со ссылкой на Der Spiegel и Bild, сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в мечетях Берлина, Бремена и Мюнстера, а также в «центре для ливанских мигрантов» в Дортмунде.
DW пишет о том, что мечети считаются «близкими к «Хезболле» и находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции.
Как сообщает Der Spiegel, МВД Германии располагает данными, о том, что «Хезболла» может планировать на территории Германии теракты.
«Влияние руководства „Хезболлы“ на проживающих в Германии сторонников и деятельность их объединений можно расценивать как высокое», — цитирует издание свои источники в МВД. По данным немецких спецслужб, на территории ФРГ проживает «около тысячи» сторонников «радикального крыла» «Хезболлы», сообщает France 24.
DW уточняет, что «Хезболла» со всеми ее структурами ранее была признана террористической организацией в Израиле, США, Канаде и Великобритании. В Евросоюзе и Австралии считают террористической только «военную» часть группировки.
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