В Великобритании пообещали на следующей неделе представить план выхода из карантина

Борис Джонсон во время брифинга 30 апреля 2020 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что страна преодолела пик заболеваемости COVID-19, и пообещал представить план смягчения карантинных мер уже на следующей неделе.

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С таким заявлением Джонсон выступил во время брифинга 30 апреля.

Премьер отметил, что одним из ключевых критериев оценки ситуации в стране станет снижение базового показателя репродукции вируса (числа людей, которых может заразить один носитель коронавируса). ВВС передает, что сейчас этот показатель R не превышает единицы.

Также власти примут в расчет наполненность больниц в стране, снижение смертности от последствий коронавируса и возможность все более обширного тестирования.

Напомним, сам британский премьер перенес COVID-19. Джонсон был госпитализирован в начале марта. Брифинг 30 апреля стал после болезни первым, который он провел лично.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, к 1 мая в Великобритании от последствий заражения коронавирусом скончался 26 771 человек, выявлено более 172 тысяч случаев заражения.

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