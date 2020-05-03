Аэропорт Риги закрыли из-за потерявшегося беспилотника

Латвия ограничила полеты гражданской авиации над территорией страны и временно закрыла аэропорт Риги из-за потерявшегося беспилотника. Как сообщает Агентство гражданской авиации, пилоты не могут наладить связь с дроном, который пропал накануне во время тестового полета. Где теперь находится летательный аппарат с размахом крыльев более чем пять метров, неизвестно, а запаса топлива беспилотнику хватит примерно на 90 часов.

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По данным портала TVNet, беспилотный летательный аппарат принадлежит частной компании UAVFactory. В субботу во время испытаний владельцы дрона потеряли над ним контроль, а система, которая должна была автоматически отключить двигатели, не сработала. В момент инцидента беспилотник находился на высоте более 200 метров.

По данным компании, вес аппарата составляет около 26 килограммов, а его длина достигает трех с половиной метров. Дрон может перемещаться со скоростью 70 километров в час как по прямой, так и кругами. В поисках беспилотника задействовали самолет Ан-2 и вертолет Ми-17.

Где именно может находиться неконтролируемый летательный аппарат, власти Латвии не сообщают. Последним местом, надо которым заметили беспилотник, СМИ называют село Адажи недалеко от Риги. В случае, если жители страны заметят пролетающий дрон, их просят сообщить об этом по телефону.

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