Открытие Европы: как 4 мая страны ЕС начнут выходить из карантина

Бульвар Рамбла в Барселоне. 2 мая 2020 г. В Испании с 26 апреля разрешили прогулки в течение часа и индивидуальные занятия спортом.

После почти двух месяцев карантина европейские страны постепенно начинают отменять ограничения. Первыми снимать ограничения в Европе стали Скандинавские страны, — в Дании уже с 15 апреля возобновили работу школы, в Исландии (не член ЕС) в понедельник откроются музеи, университеты и парикмахерские, — а также Чехия. 4 мая очередные послабления режима изоляции наступят для жителей Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Италии и других стран Евросоюза.

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Власти Чехии одними из первых в Евросоюзе ввели жесткий карантин и закрыли границу. Теперь Прага первой снимает ограничения, в том числе и на выезд из страны. Уже 20 апреля в Чехии открылись салоны красоты, правда, только для домашних животных. Люди смогут сходить в парикмахерскую не раньше 11 мая, тогда обещают открыть также террасы кафе и ресторанов.

Австрия была тоже в числе первых европейских стран, установивших карантин, и одной из первых, начавших его отменять, — уже с середины апреля открылись многие непродуктовые магазины. В первые выходные мая в стране начали работать парикмахерские, спортивные площадки на открытом воздухе, снимается запрет на перемещения внутри страны. В понедельник школьники придут на выпускные экзамены. Все массовые собрания ограничены группами до 10 человек. В транспорте и магазинах стало обязательным ношение масок. Рестораны откроются только к середине мая.

14 апреля в Австрии открылись супермаркеты Erich SPIESS / EXPA / APA / AFP

Одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Европы Италия начала ослаблять карантин 27 апреля. Восстановили производство промышленные предприятия и строительный сектор. С 4 мая жителям будет снова позволено навещать своих близких и собираться небольшими группами. В стране откроются парки, но их посетители должны будут соблюдать дистанцию. Бары и рестораны смогут работать только в режиме «на вынос». В привычном формате их обещают открыть к 1 июня. До 18 мая останутся закрытыми большие торговые центры, музеи, библиотеки и религиозные учреждения. Все поездки за пределы города проживания останутся по-прежнему ограничены острой необходимостью. Школы будут закрыты до сентября.

Чистернино, Италия. 13 апреля 2020 г. REUTERS/Alessandro Garofalo

В Испании послабления карантина начались с 26 апреля. Семьям с детьми разрешили прогулки в течение часа, индивидуальные занятия спортом. С 4 мая откроются небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские, которые будут принимать клиентов строго по предварительной записи. Бары и рестораны смогут открыться в режиме «на вынос». Еще большие послабления будут сделаны для некоторых маленьких Балеарских и Канарских остров, где с 4 мая откроется большинство магазинов, музеев и террас ресторанов. Передвижение по стране по-прежнему будет ограничено в пределах провинции проживания. В общественном транспорте станет обязательным ношение защитных масок.

В Испании послабления карантина начались с 26 апреля. AFP

В Германии большинство небольших магазинов открылись уже 20 апреля. Начиная с 4 мая в стране откроются парикмахерские, религиозные учреждения, музеи. В некоторых федеральных землях постепенно начнут открываться школы. Закрытыми останутся спортивные залы, культурные учреждения, бары и рестораны, за исключением работы «на вынос». До 31 августа в стране запрещены все массовые мероприятия.

В Бельгии с понедельника, 4 мая, начинают работу некоторые общественные учреждения. Большинство торговых заведений откроются только 11 мая. С 18 мая должны возобновить работу школы, при этом максимальная численность учеников будет ограничена до 10 человек в классе. Рестораны и бары начнут открываться не раньше 8 июня. Защитные маски в общественном транспорте становятся также обязательными.

Полицейские в Дрездене. 20 апреля 2020 г. REUTERS - MATTHIAS RIETSCHEL

Португалия 4 мая возобновит работу книжных магазинов и автосалонов, а также других магазинов, площадью не более 200 кв метров. По предварительной записи начнут принимать посетителей общественные учреждения, а также салоны красоты и парикмахерские. При этом посетители будут обязаны носить защитные маски. Будут также разрешены индивидуальные занятия спортом. Школы, музеи, рестораны и кафе останутся закрыты до 18 мая, а театры и кинозалы — до 1 июня.

В Греции власти объявили, что с понедельника откроется примерно 10% магазинов одежды, бытовой техники, салоны красоты и книжных магазинов. Остальные торговые заведения откроются с 11 мая, за исключением больших торговых центров, которые останутся закрытыми до 1 июня.

В Венгрии 4 мая начнут снимать карантин везде, кроме Будапешта. С понедельника в стране откроются террасы кафе и ресторанов, пляжи и термальные комплексы.

Венгерский танцор Жолт Ковач устроил перформанс в Будапеште. 28 апреля 2020 г. REUTERS - Bernadett Szabo

Правительство Польши объявило об открытии с понедельника, 4 мая, торговых центров, гостиниц, некоторых музеев, библиотек и культурных центров. С 6 мая, по усмотрению муниципалитетов, смогут открыться ясли и детские сады.

Хорватия с понедельника также откроет часть магазинов, музеев и библиотек. Смогут работать парикмахерские. Со 2 мая в стране разрешены религиозные службы. Бары, кафе и рестораны останутся закрыты до 11 мая. Также сохраняется запрет на все собрания с выше 10 человек.

Власти Словении планируют 4 мая открыть террасы кафе и ресторанов, а также музеи, парикмахерские. Маски станут обязательными для ношения в общественном транспорте и в магазинах.

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