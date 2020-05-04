Правительство Германии заявило о поддержке «Северного потока-2»

Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» компаниям. Об этом говорится в ответе правительства на депутатский запрос.

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Как сообщает в понедельник, 4 мая, агентство экономической информации «Прайм», власти Германии «позитивно оценивают проект» газопровода «Северный поток-2».

«Правительство не будет инициировать обсуждение ответных мер, дипломатических санкций, запретов на въезд для ответственных за санкции против "Северного потока-2". Правительство придерживается мнения, что такие меры не приносят пользы. К тому же правительство обращает внимание, что контрмеры на санкции в своей основе могут вводиться только в согласии с Европейским союзом», – цитирует агентство ответ на запрос Бундестага.

«Федеральному правительству не известно, как проект будет реализован с технической точки зрения, оно исходит из того, что проект "Северный поток-2" будет завершен. Правительство будет и дальше поддерживать политически задействованные в проекте фирмы», – говорится в документе.

В декабре 2019 года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Немецкое правительство осудило американские экстерриториальные санкции в отношении проекта «Северный поток-2». В Берлине назвали действия США «вмешательством в наши внутренние дела».

В феврале 2020 страны Евросоюза поддержали компромиссное соглашение Франции и Германии по пересмотру европейского газовой директивы. Пересмотр директивы о правилах транспортировки газа, предложенный Еврокомиссией, мог осложнить реализацию проекта «Северный поток-2». Как отмечает AFP, Франция и Германия согласовали компромиссный текст новой директивы, которая не заблокирует строительство газопровода между Россией и Германией.

В проекте «Nord Stream 2», наряду с «Газпромом» (50%), участвуют немецкие концерны Wintershall и Uniper, голландско-британская компания Shell, французская Engie и австрийская OMV (по 10% в проекте). Новый газопровод строится по маршруту «Северного потока-1» через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент проложена половина из 1200 км труб. Вступление в строй «Северного потока-2» намечено на 2020 год. Он позволит поставлять в Европу 55 млрд кубометров российского газа, удвоив объемы поставок через Балтийское море в обход Украины.

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