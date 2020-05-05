Германия объявила в международный розыск хакера из России

Из-за атаки, в организации которой подозревают российского хакера, компьютеры Бундестага пришлось отключить от сети на несколько дней

Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест русского хакера Дмитрия Бадина, которого подозревают в причастности к кибератакам на бундестаг. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники. По версии спецслужб, Бадин проводил хакерские атаки, работая на российскую военную разведку ГРУ.

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По данным правоохранительных органов Германии, 29-летний Дмитрий Бадин состоял в хакерской группировке Fancy Bear, также известной под названием APT28, которая организовала одну из крупнейших в истории атак на серверы бундестага в апреле 2015 года. Тогда хакерам удалось установить вредоносную программу на компьютеры в офисах немецких депутатов и украсть не менее 16 гигабайтов данных. Уже через несколько месяцев ФРГ сообщила, что следы, оставленные взломщиками, ведут в Россию: в частности, настройки программы были на русском языке. Как пишет Русская служба DW, из-за атаки компьютерную сеть бундестага пришлось отключить на четыре дня.

Fancy Bear не в первый раз подозревают во взломах государственных сетей. В 2018 году хакеров, которые предположительно состояли в этой группировке, обвинили в атаке на компьютеры Демократической партии США и вмешательстве в американские президентские выборы. Согласно данным генеральной прокуратуры, они работали на ГРУ. По данным немецких СМИ, Дмитрий Бадин также объявлен в международный розыск ФБР по обвинению по этому делу. Его фотография есть на сайте американской спецслужбы.

Как утверждает Spiegel, сейчас Дмитрий Бадин находится на территории России, и шансы на то, что он предстанет перед немецким правосудием, небольшие. Такими же данными располагает ФБР.

Ранее Россия отрицала, что хакеры из Fancy Bear связаны с ГРУ и работают на российские спецслужбы, называя подобные заявления «дезинформацией». Владимир Путин заявил, что Россия «на государственном уровне не занимается» взломом компьютерных сетей, однако допустил, что хакерами может двигать «патриотический настрой».

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