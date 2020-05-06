В Еврокомиссии спрогнозировали беспрецедентный экономический спад для еврозоны

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони представляет весенний экономический прогноз Еврокомиссии в Брюсселе, 6 мая 2020 года.

Европу ждет «беспрецедентный экономический шок», а еврозону рекордное падение ВВП — на 7,7%. С таким заявлением выступил в среду, 6 мая, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, представляя весенний экономический прогноз ЕК.

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Худший прогноз падения реального ВВП Еврокомиссия предсказуемо делает для стран, зависимых от сезонного туризма: Греции (-9,7%), Италии (-9,5%) и Испании (-9,4%).

Францию ждет падение ВВП на 8,2%. ВВП первой экономики еврозоны — Германии — упадет на 6,5%.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, на фоне пандемии экономического роста в 2020 году не будет ни у одной страны Евросоюза. Самое слабое падение реального ВВП ждет Польшу — на 4,3%.

ВВП России может сократиться на 5%, полагают в Еврокомиссии. «Россия столкнулась с двойным ударом из-за резкого снижения цен на нефть и замедления внутреннего спроса, вызванного карантином в контексте вспышки COVID-19», — отмечается в этом документе.

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