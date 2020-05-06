Литва, Латвия и Эстония объявили об открытии внутренних границ

Среди трех стран Балтии, первая по количеству заболевших — Эстония. Там коронавирус был выявлен у 1713 человек.

Уровень распространения коронавируса в трех странах Балтии достаточно снизился для восстановления свободного передвижения внутри зоны. Об этом в среду, 6 мая, объявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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Жители других стран при въезде в Литву, Латвию и Эстонию, по его словам, должны будут соблюдать двухнедельный карантин.

Президент Латвии Эгилс Левитс, со своей стороны, подчеркнул, что три страны в ближайшем будущем могут пригласить Польшу и Финляндию присоединиться к зоне с открытыми границами. «Возможно, у нас получится создать более широкую зону, куда войдут Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия», — сказал он.

Как отмечает AFP, за последние недели в странах Балтии снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который публикует статистику пандемии в реальном времени, в Эстонии коронавирус был выявлен у 1713 человек, 55 из них скончались. В Литве COVID-19 заболели 1428 человек, 48 человек умерли. В Латвии инфекцию обнаружили у 900 человек, погибли 17 человек.

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