На президентские выборы в Беларуси коронавирус не повлиял, они пройдут 9 августа

Избирательная кампания началась сегодня, 8 мая, сразу после объявления решения парламента о дате выборов. Власти дают лишь неделю для регистрации инициативных групп кандидатов в президенты.

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Палата представителей Национального собрания Беларуси назначила президентские выборы на 9 августа.

Представителей негосударственных СМИ на сегодняшнее заседание не аккредитовали.

Очередные выборы главы государства обойдутся бюджету страны в 13,5 миллиона евро. У нас нет оснований переносить выборы, сказал Александр Лукашкенко за несколько дней до сегодняшнего решения белорусского парламента.

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина, как сообщает государственное информагентство БелТА, пояснила выбор даты 9 августа. Последняя возможная дата проведения этих выборов — 30 августа, выборы проводятся в два тура, если в первом никто не набрал абсолютного большинства голосов, то есть более 50%. «Перенесение выборов на последнее воскресенье, 30 августа, может повлечь упреки в том, что власть с самого начала планирует завершить выборы в первом туре и даже не предусматривает возможности голосования через две недели», — сказала Лидия Ермошина.

15 мая — последний день подачи документов для регистрации инициативных групп кандидатов в президенты, заявила Лидия Ермошина 8 мая на заседании ЦИК, которое состоялось сразу после парламентского решения. Мероприятие транслировалось онлайн, «без приглашенных и журналистов» из-за «напряженной эпидемиологической ситуации».

Глава ЦИК подчеркнула, что избирательная кампания в Беларуси стартовала сегодня, на подачу документов для регистрации инициативных групп у потенциальных кандидатов в президенты есть неделя — по 15 мая включительно. С 21 мая по 19 июня будет проводиться сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты.

С конкурентами не очень

Праймериз, которые начала частично объединенная оппозиция в марте, чтобы выбрать единого кандидата, убедительными назвать сложно — встречи в городах пришлось свернуть из-за коронавирусной инфекции, но и те, что удалось провести, были немногочисленными. В онлайн-голосовании на праймериз победил и. о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Достаточно посмотреть на цифры, чтобы оценить внимание общества к оппозиционной процедуре: Козлов набрал 1774 голоса, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич — 1610 голосов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова — 1073. Всего проголосовало 4457 человек. Победитель будет окончательно определен на Конгрессе демократических сил.

Большее внимание властей привлек до недавнего времени мало кому известный блогер из Гомеля Сергей Тихановский. Весной блогер начал ездить по стране на автодоме с лого «Реальные новости», создавая различные сюжеты о проблемах людей в регионах, его youtube-канал «Страна для жизни» достиг 151 тысячи подписчиков.

6 мая блогера задержали сотрудники ГАИ. Сюжеты из регионов в вину ему не ставят, Тихановский будет отбывать 15 суток ареста за акции в поддержку независимости в декабре прошлого года. После ареста на канале «Страна для жизни» появился ролик, где Тихановский заявляет о намерении стать кандидатом в президенты Беларуси. «Мы должны вернуть Конституцию, которую у нас украли. 26 лет диктатор управляет государством, он захватил все ветви власти, невозможно собираться, высказать свое мнение, люди в страхе, боятся, разговаривают только на кухнях. Беларусь ждут перемены, 2020 год — это год перемен, это «Стоп Таракан», — заявляет блогер.

После ареста Тихановского в нескольких городах страны прошли акции его сторонников, участники задержаны.

Для Александра Лукашенко это уже шестые президентские выборы с 1994 года. Он руководит страной самое продолжительное время среди всех европейских глав государств — 26 лет.

В ноябре прошлого года после голосования на парламентских выборах Лукашенко заявил журналистам, что не будет удерживать власть любой ценой: «Если вы не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру, чтоб вы потом меня не упрекнули, что я сбежал. Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Если я буду чувствовать, что вы категорически против, я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я же сказал: синеющими пальцами держаться за кресло не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло! Не думайте, что у нас президентская власть — это царствование. Ну, кто-то попробует после меня, а вы уже точно увидите, как будет работать новый президент».

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