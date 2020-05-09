«Дерзать, изобретать новое»: 27 глав государств ЕС отметили День Европы

«Солидарность» во время кризиса: главы государств и руководители главных институтов ЕС отметили День Европы.

Президенты и главы правительств стран Евросоюза, а также руководители ЕС опубликовали 9 мая видео по случаю 70-летия декларации Робера Шумана. Это событие отмечается как День Европы.

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В видеообращении главы государств ЕС, а также председатели Европарламента, Еврокомиссии и Европейского совета заявили о своей «солидарности» и готовности выйти «более сильными» из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

«Преодолевать кризисы, дерзать, изобретать новое, объединяться, думать и действовать ради будущего — вот что такое европейский дух», — отметил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Surmonter les crises, oser, réinventer, nous unir, penser et agir pour l’avenir, c’est cela l'esprit européen. https://t.co/3N0RqUJSK3 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2020

Как сообщает AFP, план восстановления экономики в ЕС должна до конца мая представить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, День Европы отмечается с 1985 года по случаю т.н. Декларации Шумана.

9 мая 1950-го французский министр иностранных дел Робер Шуман выступил с предложением объединить угледобывающую, металлургическую и железорудную промышленность Франции и ФРГ. Это событие считается «первым шагом» на пути построения единой Европы.

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