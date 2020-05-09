Перейти к основному контенту
# Не пропустите
#Коронавирус
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

«Дерзать, изобретать новое»: 27 глав государств ЕС отметили День Европы

Опубликовано: Отредактировано:

«Солидарность» во время кризиса: главы государств и руководители главных институтов ЕС отметили День Европы.
«Солидарность» во время кризиса: главы государств и руководители главных институтов ЕС отметили День Европы. REUTERS - Gonzalo Fuentes
RFI

Президенты и главы правительств стран Евросоюза, а также руководители ЕС опубликовали 9 мая видео по случаю 70-летия декларации Робера Шумана. Это событие отмечается как День Европы.

Реклама

В видеообращении главы государств ЕС, а также председатели Европарламента, Еврокомиссии и Европейского совета заявили о своей «солидарности» и готовности выйти «более сильными» из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. 

«Преодолевать кризисы, дерзать, изобретать новое, объединяться, думать и действовать ради будущего — вот что такое европейский дух», — отметил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщает AFP, план восстановления экономики в ЕС должна до конца мая представить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, День Европы отмечается с 1985 года по случаю т.н. Декларации Шумана. 

9 мая 1950-го французский министр иностранных дел Робер Шуман выступил с предложением объединить угледобывающую, металлургическую и железорудную промышленность Франции и ФРГ. Это событие считается «первым шагом» на пути построения единой Европы.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.