Беларусь: до президентских выборов еще три месяца — а журналисты уже в тюрьмах

За несколько дней в Беларуси суды выписали около пяти десятков штрафов и более 300 суток административного ареста блогерам, журналистам, гражданским и политическим активистам за участие в разных акциях протеста. «Власти начали избирательную кампанию с прямых репрессий», — заявляют правозащитники.

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С чего все началось

6 мая под Могилевом милиция задержала блогера Сергея Тихановского, на следующий день на его YouTube-канале «Страна для жизни» появилось видеозаявление о намерении блогера участвовать в президентских выборах, которые пройдут в стране 9 августа.

Видеоблог бывшего предпринимателя из Гомеля появился в 2019 году, в одном из видео он говорит, что «был вынужден стать блогером, так как столкнулся с беспределом чиновников и преступной халатностью». Блог Тихановского пользовался умеренной популярностью, пока его автор не стал ездить по регионам страны с микрофоном и камерой, снимая сюжеты о проблемах жизни в провинции, естественно, привлекая в сюжеты местных жителей. Сейчас YouTube-канал Тихановского насчитывает 180 000 подписчиков, акции в его поддержку прошли по всей стране — с прогнозируемыми задержаниями.

Некоторые герои его интервью, как например, двое пенсионеров из города Глубокое получили штрафы за «участие в несанкционированной акции». А журналист Дмитрий Лупач из этого же города, который освещал акцию блогера, получил 10 суток ареста, но гипертонический криз «предоставил» отсрочку исполнения: 11 мая прямо из суда его забрала скорая в реанимацию.

Блогер Тихановский также призывал к проведению «антипарада» в пику параду 9 мая в разгар эпидемии коронавируса в стране, которая не объявляла карантин. 11, 12 и 13 мая по всей Беларуси судили блогеров, журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов за участие в разных акциях протеста. Можно говорить о не менее чем 50 приговорах — штрафы всем (в общей сумме около 5.000 евро) и более 300 суток ареста некоторым. Несколько пропавших активистов находились уже только в суде. Обвинения вроде «из хулиганских побуждений лежал на лавке в суде Советского района Минска» — как в случае с молодежным активистом Петром Маркеловым — 13 мая обернулись вполне реальными 10 сутками ареста.

Проблемы со здоровьем появились у нескольких обвиняемых. По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Брестской центральной больнице сейчас находятся местные блогеры Александр Кабанов и Сергей Петрухин. У фактически задержанного (рядом дежурят милиционеры) Кабанова подтвержден COVID-19 и диагностирована односторонняя пневмония. Петрухин попал в больницу 11 мая после суда, который постановил наказать его административным арестом на 15 суток.

Правозащитники: это массовое преследование

«Власти Беларуси начали избирательную кампанию с прямых репрессий», — заявил 13 мая на онлайн-пресс-конференции один из координаторов кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович. В кампанию наблюдения входят закрытый властями правозащитный центр «Весна» и Белорусский Хельсинкский комитет. «Это массовое преследование, более 100 человек задержано, задерживались и те, кто не принимал непосредственного участия в мероприятии, но исполняли там свои функции как наблюдатели или как журналисты. Требуем остановить репрессивные практики и незамедлительно освободить задержанных. Все это создает очень негативный фон для избирательной кампании и говорит о том, что власти взяли направление на преследование участников кампании», — сказал Владимир Лабкович.

Обычная практика, но в этот раз уж очень резво

В интервью RFI заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий называет реакцию властей на работу журналистов привычной, но неожиданно скорой.

Борис Горецкий: Нападки на журналистов во время избирательных кампаний — это обычная практика для Беларуси. Мы уже привыкли, что как только начинаются выборы, то сразу начинается давление на коллег. Наши власти резко реагируют на любые проявления протеста, а журналисты в их глазах — это люди, которые якобы подстрекают к этим протестам. У нас началась очередная президентская кампания, люди стали проявлять активность — и сразу же «прилетело» журналистам, которые освещали эту активность. Что удивило, так это скорость реакции власти. Мы не ожидали, что будет такой быстрый старт репрессий. До выборов еще три месяца, а журналисты уже сидят в тюрьме. Обычно все это происходит накануне или в сам день основного голосования. Видимо, власть хочет сработать на опережение, потому что общество, как видим, серьезно взволновано, часть общества не особенно скрывает свое возмущение действиями власти во время пандемии, отрицанием проблемы коронавируса и т. д. Власти решили пресечь разгорание протеста — и конечно же, как всегда, под репрессивные грабли попали журналисты, в глазах власти мы — подогреватели протеста, люди с горючим. Это своеобразное понимание властями нашей задачи — информирования общества.

RFI: БАЖ относит блогеров в ряды своих коллег? В Беларуси официально такого статуса ведь нет.

Борис Горецкий: Мы поддерживаем распространение свободы слова. Конечно же, блогеров, которые продвигают информацию, мы считаем коллегами по цеху. Мы поддерживаем все, что связано с правом людей на информацию. Гражданская журналистика — это интересное явление для Беларуси, она менее контролируема, чем зарегистрированные медиа, поэтому, видимо, и такой рост количества блогеров и внимания к ним. Это все сфера наших интересов, и это люди, которых мы поддерживаем, это люди, которые создают информационный неподцензурный контент. Понятно, что блогеры и создатели телеграм-каналов — журналисты с оговорками, не все следуют этическим принципам журналистики, всем сводам правил и т. д.

RFI: Как Белорусская ассоциация журналистов, помимо заявлений, распространения информации и мониторинга задержаний и судебных процессов, намерена помогать коллегам?

Борис Горецкий: Коллеги объявили дружеский сбор средств в помощь арестованным журналистам и их семьям. Мы понимаем, что люди сидят в тюрьме, они пропустят много рабочих дней, грубо говоря, после их выхода из ИВС материальные вопросы бытия станут острыми. Нужна поддержка. Власть прессует журналистов, а мы — коллеги, читатели, зрители, слушатели — их поддерживаем. Рука помощи, солидарности — это важно, важно чувствовать поддержку, когда тебя бьют по голове и условно, и буквально.

Обеспокоенность и призывы

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил аресты журналистов в Беларуси и призвал к их немедленному освобождению. Об этом говорится в специальном заявлении на сайте организации. «Я обеспокоен задержаниями и арестами журналистов Михаила Аршинского, Дмитрия Лупача, Алеся Осипцова и Александра Буракова за их предполагаемое участие в несанкционированных митингах, — заявил Арлем Дезир. — Журналисты должны иметь возможность информировать о событиях, представляющих интерес для общества, в том числе о публичных акциях протеста. Я очень обеспокоен решением, которое нарушает свободу СМИ».

Правозащитная организация «Репортеры без границ» 13 мая распространила заявление, в котором потребовала освободить задержанных в Беларуси журналистов. В заявлении отмечается, что за последние несколько дней были задержаны пятеро журналистов: Михаил Аршинский, Александр Бураков, Дмитрий Лупач, Алесь Асипцов и Александр Борозенко. Последнего отпустили после трех часов задержания, остальных приговорили к административному аресту.

«Репортеры без границ» призывают «международное сообщество оказать давление на Минск, чтобы обеспечить уважение свободы прессы в преддверии президентских выборов».

«Это целенаправленное преследование в преддверии президентских выборов очевидно имеет своей целью запугивание журналистов и препятствование распространению информации, касающейся оппозиционных движений в стране. Приговоры противоречат статье 34 закона о СМИ Беларуси, которая позволяет журналистам освещать публичные мероприятия. Ничто не оправдывает продолжающееся содержание под стражей этих журналистов, разбирательства против них должны быть прекращены, а основополагающее право на информирование — соблюдено», — говорится в заявлении «Репортеров без границ».

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