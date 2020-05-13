Германия начинает постепенно снимать контроль на границах с соседними странами

Германия с 16 мая планирует постепенно снимать контроль на границах с соседними странами.

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Об этом в среду, 13 мая, сообщает DW со ссылкой на главу МВД страны Хорста Зеехофера. Напомним, границы многих стран были закрыты в марте для сдерживания эпидемии COVID-19.

Накануне министр туризма и сельского хозяйства ФРГ Элизабет Кёстингер в эфире радиостанции Ö1 рассказала, что 15 мая уже будут сделаны некоторые послабления контроля на границе Германии и Австрии — будет разрешено совершать деловые поездки и навещать родных. По словам министра, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, с 15 июня передвижение через австро-германскую границу вновь станет свободным. Ранее сообщалось, что с 16 мая полностью откроется граница между Германией и Люксембургом.

Озвучивают планы открытия границ и в других европейских странах.12 мая канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире телеканала SRF рассказывал о переговорах о послаблении контроля на границе со Швейцарией. По словам канцлера, власти стран планируют сделать передвижение свободным к июню.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в начале мая заявлял о планах полностью открыть границы с Польшей, Словакией, Германией и Австрией с июля.

В Дании власти решили пока оставить усиленный пограничный контроль в силе, однако обсуждается возможность создания более свободных транспортных коридоров с Чехией, Сингапуром, Израилем, Грецией, Австралией и Норвегией. По сообщениям датских СМИ, Греция готова принимать туристов из Дании с июля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 5 мая заявлял, что в период летних каникул возможность отправиться в заграничные путешествия будет ограничена. «Постараемся остаться в пределах ЕС или даже более ограниченной зоны», — сказал Макрон. Однако, по его словам, точнее можно будет сказать лишь в начале июня, когда будет понятно, как смягчение ограничительных мер в стране скажется на динамике эпидемии COVID-19.

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